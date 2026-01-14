Karina Rivera y Timoteo se unen nuevamente en la película 'Mi mejor enemiga', que se estrena el 5 de febrero en cines peruanos. Foto: Adrián Sarria/URPI - LR/difusión. | Foto: Adrián Sarria/URPI - LR/difusión.

Karina Rivera y Timoteo no han dejado de trabajar juntos durante los últimos años. Y, para alegría de los fans, la dupla esta vez llegará a la pantalla grande, específicamente en ‘Mi mejor enemiga’, película que se estrena este 5 de febrero en los cines peruanos y marca el reencuentro del dragón con Karina.

En conversación con La República, Ricardo Bonilla, el actor detrás de Timoteo, se mostró feliz de llevar al dragón al cine. Esta incursión celebra los 31 años del querido personaje, buscando conectar con la nostalgia de sus seguidores en un formato inédito. “Nunca me imaginé que Timoteo podía llegar tan lejos o que podía durar tanto”, comentó.

Ricardo Bonilla recuerda sus años como Timoteo



Según Bonilla, cuando nació el personaje de Timoteo, él pensó que solo iba a durar una temporada o a lo mucho un año. Sin embargo, el dragón se volvió un símbolo de la infancia y la televisión peruana. Y lo mejor de todo es que aún se siente vigente, por lo que le da emoción que ahora pueda llegar a la pantalla grande.

“En televisión, Timoteo estuvo cerca de 14 años y, ahora, haber vuelto con el personaje, también ha sido una satisfacción porque apelas al recuerdo de la gente y el cariño de los chicos del ayer. Yo me siento feliz con el personaje”, comentó Bonilla.

Al ser consultado sobre el rol de Timoteo en ‘Mi mejor enemiga’, Ricardo no quiso dar muchos detalles para no espolear, solo atinó a adelantar que sus escenas, grabadas en una comisaría, salieron muy divertidas. “El haber llegado a hacer un cameo de Karina y Timoteo dentro de la película es emocionante tanto para Karina como para mí”, añadió.

¿Timoteo seguirá vigente?



Por otro lado, Ricardo Bonilla aseguró que seguirá con el personaje infantil y no piensa desprenderse de él. “Yo ahorita no tengo intenciones por el momento de dejar a Timoteo. Siempre he dicho que Timoteo puede seguir siempre y cuando el cuerpo me lo permita. Yo sigo con fuerzas”, manifestó.

