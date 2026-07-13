Muere Sam Neill, actor que dio vida al Dr. Alan Grant en 'Jurassic Park', a los 78 años

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El actor neozelandés Sam Neill, recordado mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Jurassic Park', falleció este lunes a los 78 años en Australia. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que informó que el intérprete murió de forma "repentina e inesperada", rodeado de sus seres queridos.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneció libre de cáncer", señalaron sus familiares, quienes también pidieron respeto por su privacidad mientras afrontan este difícil momento.

¿De qué murió Sam Neill, el recordado Dr. Alan Grant en 'Jurassic Park'?

Tras conocerse el fallecimiento del actor que dio vida al doctor Alan Grant en 'Jurassic Park', muchos seguidores comenzaron a preguntarse por las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, Sam Neill falleció de manera repentina en un hospital de Sídney, Australia. Aunque no brindaron mayores detalles sobre la causa exacta de su deceso, precisaron que el actor permanecía libre del cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

Sam Neill fue uno de los protagonistas de la saga "Jurassic Park". Foto: Universal Pictures

Neill había revelado públicamente que padecía un agresivo linfoma no Hodgkin y, tras someterse a una terapia con células CAR-T, anunció en abril de este año que ya no presentaba rastros de la enfermedad.

¿Quién fue Sam Neill?

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Sam Neill se trasladó junto con su familia a Nueva Zelanda cuando era niño, país donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

A lo largo de más de cinco décadas participó en más de 150 producciones para cine y televisión. Sin embargo, alcanzó reconocimiento internacional en 1993 gracias a su interpretación del doctor Alan Grant en 'Jurassic Park', personaje que retomó en posteriores entregas de la exitosa franquicia.

Además de la saga dirigida por Steven Spielberg, el actor integró el elenco de producciones como 'El piano', 'La caza del Octubre Rojo', 'Peaky Blinders', 'Los Tudor' e 'Invasión', consolidándose como una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión.