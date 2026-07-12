Lima y Callao alcanzaron 25.6 °C en pleno invierno, la mayor anomalía de temperatura desde 1997, según experto

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El meteorólogo peruano Abraham Levy, conocido como el 'hombre del tiempo', señaló que este domingo 12 de julio Lima y Callao registraron 25,6 °C, la mayor anomalía de temperatura máxima desde 1997. El registro supera en 6,15 °C el promedio estacional del periodo comprendido entre 1997 y 2025, según informó a través de su cuenta de X, antes, Twitter.

El suceso se produce en plena temporada de invierno y cuando las autoridades climáticas del país mantienen activo el estado de alerta por El Niño Costero, un fenómeno que se caracteriza por generar el calentamiento del mar y anomalías en las temperaturas. El ENFEN considera probable que el evento se extienda hasta el próximo verano de 2027.

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Lima y Callao registran la mayor anomalía de temperatura máxima, según especialista

Según Levy, en la capital y el puerto chalaco se alcanzó 25,6 °C, lo que representa la mayor anomalía térmica desde 1997. Para respaldar su versión, el experto acompañó su publicación con un gráfico en el que se aprecia el promedio de temperaturas máximas en Lima y Callao en el periodo 1980-2025.

La imagen evidencia, a través de la coloración roja, el registro muy superior que se presentó este domingo, en comparación con el promedio de años anteriores. La diferencia sería de 6,15 °C, un reporte inusual para una temporada de invierno como la que atraviesa el Perú actualmente.

Temperaturas máximas en Lima-Callao 2026

Alerta de El Niño Costero se mantiene y provocará temperaturas por encima de lo normal

El último reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) señala que el estado de alerta se mantiene y que existe mayor probabilidad de que el evento alcance una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. Asimismo, se prevé que se extienda hasta el verano de 2027, con una magnitud de fuerte a moderada.

Debido a este acontecimiento, el ENFEN proyectó que para el trimestre julio-setiembre las temperaturas del aire en toda la costa se mantendrán por encima de lo normal. Además, adelantó una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, acompañadas de episodios de lluvias localizadas.

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