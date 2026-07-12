HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Lima y Callao alcanzaron 25.6 °C en pleno invierno, la mayor anomalía de temperatura desde 1997, según experto

El registro fue advertido por Abraham Levy y se produce cuando el país mantiene el estado de alerta por el fenómeno de El Niño Costero, caracterizado por calentar el mar y generar anomalías en el clima.

Lima y Callao alcanzaron 25.6 °C en pleno invierno, según especialista.
Lima y Callao alcanzaron 25.6 °C en pleno invierno, según especialista. | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El meteorólogo peruano Abraham Levy, conocido como el 'hombre del tiempo', señaló que este domingo 12 de julio Lima y Callao registraron 25,6 °C, la mayor anomalía de temperatura máxima desde 1997. El registro supera en 6,15 °C el promedio estacional del periodo comprendido entre 1997 y 2025, según informó a través de su cuenta de X, antes, Twitter.

El suceso se produce en plena temporada de invierno y cuando las autoridades climáticas del país mantienen activo el estado de alerta por El Niño Costero, un fenómeno que se caracteriza por generar el calentamiento del mar y anomalías en las temperaturas. El ENFEN considera probable que el evento se extienda hasta el próximo verano de 2027.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: NOAA alerta que El Niño sería uno de los más intensos desde 1950: Perú enfrenta riesgo de lluvias, calor y afectación a la pesca

lr.pe

Lima y Callao registran la mayor anomalía de temperatura máxima, según especialista

Según Levy, en la capital y el puerto chalaco se alcanzó 25,6 °C, lo que representa la mayor anomalía térmica desde 1997. Para respaldar su versión, el experto acompañó su publicación con un gráfico en el que se aprecia el promedio de temperaturas máximas en Lima y Callao en el periodo 1980-2025.

La imagen evidencia, a través de la coloración roja, el registro muy superior que se presentó este domingo, en comparación con el promedio de años anteriores. La diferencia sería de 6,15 °C, un reporte inusual para una temporada de invierno como la que atraviesa el Perú actualmente.

Temperaturas máximas en Lima-Callao 2026

Temperaturas máximas en Lima-Callao 2026

Alerta de El Niño Costero se mantiene y provocará temperaturas por encima de lo normal

El último reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) señala que el estado de alerta se mantiene y que existe mayor probabilidad de que el evento alcance una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. Asimismo, se prevé que se extienda hasta el verano de 2027, con una magnitud de fuerte a moderada.

Debido a este acontecimiento, el ENFEN proyectó que para el trimestre julio-setiembre las temperaturas del aire en toda la costa se mantendrán por encima de lo normal. Además, adelantó una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, acompañadas de episodios de lluvias localizadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ni mayo ni junio: Lima - Callao registró la noche más fría del 2026 en enero, por impacto de El Niño Costero

Ni mayo ni junio: Lima - Callao registró la noche más fría del 2026 en enero, por impacto de El Niño Costero

LEER MÁS
¿Sí habrá invierno en Perú? El quinto friaje provocará lluvias y un fuerte descenso de temperaturas en estos lugares del país

¿Sí habrá invierno en Perú? El quinto friaje provocará lluvias y un fuerte descenso de temperaturas en estos lugares del país

LEER MÁS
Por qué los expertos recomiendan usar vinagre en el piso en invierno: un truco casero económico y muy efectivo

Por qué los expertos recomiendan usar vinagre en el piso en invierno: un truco casero económico y muy efectivo

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
Resultados UNALM 2026-II: revisa el LINK para consultar la lista de ingresantes tras examen de admisión del 12 de julio

Resultados UNALM 2026-II: revisa el LINK para consultar la lista de ingresantes tras examen de admisión del 12 de julio

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS
Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025