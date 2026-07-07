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Magaly Medina salió al frente luego de que Jefferson Farfán difundiera un informe en su canal de YouTube en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario que la conductora realiza tras perder el juicio contra el exfutbolista. Sin embargo, la popular ‘Urraca’ aseguró que las imágenes presentadas por la ‘Foquita’ no reflejan la realidad y afirmó que existe un detalle importante que habría sido omitido durante la investigación presentada.

La conductora de televisión sostuvo que el informe carece de las verificaciones necesarias y adelantó que responderá ante las instancias correspondientes. “Esas imágenes no corresponden a la realidad, ya te he dicho, no hay una investigación bien hecha (...) eso le pasa por novato. Eso se lo voy a decir a un juez en el momento que lo demande”, declaró la figura de ATV.

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Magaly Medina asegura que no firmó el día en que fue captada durante seis minutos

Uno de los principales cuestionamientos del informe difundido por Jefferson Farfán se centra en el 8 de abril, fecha en la que cámaras registraron el ingreso de Magaly Medina a la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en Surquillo, donde realiza su servicio comunitario, y su posterior salida apenas seis minutos después.

Sin embargo, la ‘Urraca’ negó dicha versión y aseguró que ese día ingresó al recinto por otros motivos y no para registrar horas de servicio comunitario. "Yo entro ese día pero no firmo, ¿dónde está mi firma de ese día?, yo no he entrado a firmar", respondió la conductora, señalando que precisamente la ausencia de su firma demostraría que no intentó acreditar una jornada que no realizó.

Magaly Medina afirma que puede acudir a la parroquia por otros motivos

De acuerdo con sus declaraciones en el pódcast de María Pía Copello, la conductora explicó que mantiene un vínculo con las personas de la parroquia donde realiza el servicio comunitario, motivo por el cual puede ingresar al lugar incluso cuando no le corresponde cumplir labores asignadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

"Yo acá en la parroquia, con los que ya tengo un vínculo, puedo entrar a cualquier cosa, a dejarles papelería, a dejarles algo que dejé olvidado. Puedo entrar por cualquier otro motivo, no solamente para hacer mi servicio comunitario", manifestó la conductora e insistió en que el informe no tomó en cuenta este detalle antes de llegar a sus conclusiones.

¿Qué trabajo realiza Magaly Medina en su servicio comunitario?

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ precisó que las funciones que desempeña no consisten en labores de limpieza en el exterior del recinto religioso, sino en trabajo administrativo y de oficina, principalmente ordenando y archivando documentos.

Además, la 'Urraca' aclaró que el servicio comunitario no se limita únicamente a labores de limpieza, sino que existen diferentes áreas en las que las personas colaboran de acuerdo con su perfil. "Hay otros profesionales acá que se les manda a hacer, de acuerdo con las habilidades que tienen; por ejemplo, si viene un ingeniero, se le encarga realizar planos...", explicó.