María Pía Copello aseguró que el único culpable del descalabro emocional de Alejandra Baigorria es Said Palao, quien la puso en una complicada posición tras su viaje a Argentina. | Fotos: captura/Youtube

María Pía Copello aseguró que el único culpable del descalabro emocional de Alejandra Baigorria es Said Palao, quien la puso en una complicada posición tras su viaje a Argentina. | Fotos: captura/Youtube

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Alejandra Baigorria estuvo en el pódcast 'Sin más que decir' la semana pasada y quien brilló por su ausencia fue María Pía Copello. En su retorno, la conductora de televisión aseguró que le habría gustado que sus compañeros Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy le hicieran mejores preguntas a la 'Rubia de Gamarra' con respecto a lo que pasó con Said Palao.

“Ella dijo, por ejemplo, que seguiría diciéndole a Said que vaya a despedidas de soltero y que normal. Entonces yo digo: pero no me cuadra mucho, pues, porque ella en realidad dio un comunicado en sus redes donde dijo que no estaba bien. Entonces yo digo, ¿cómo es que lo dejas ir?. Pero a la vez dices: ‘No estoy bien’”, comentó María Pía Copello.

María Pía Copello cuestiona a Alejandra Baigorria

Tras el escándalo con Said Palao y su viaje a Argentina, Alejandra Baigorria manifestó que no estaba bien emocionalmente, y María Pía Copello aseguró que el único culpable fue Said Palao.

“¿Quién la puso en ese sitio a Alejandra? La puso Said y yo lo puedo estimar mucho a Said, pero uno no puede dejar de decir las cosas como son. O sea, quien la puso en esa posición Alejandra fue él. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Hubiera dejado que se lo coman los leones el otro día que presentaba su ‘Chapa tu gringa' y hubiera dicho: ‘Habla pues, hijito’. , Yo no hubiera hablado por él. Le hubiera dicho: ‘Desarróllate como te desarrollaste en el yate’”, comentó la exconductora de 'Mande quien mande'.

“Exacto... todos estaban de chupamedias”, “En algo le doy en la razón”, “Bien dicho”, “Y lo peor es que como siempre no responde ante esa pregunta, muchas veces lo evade”, “Así es Maria Pía”; fueron algunos de los comentarios que respaldan lo dicho por Copello.

Cabe recordar que en la entrevista con 'Día D', Alejandra Baigorria contó que ella sabía del viaje de Said Palao a Argentina y que no tiene problemas en que él vuelva a ir a despedidas de soltero.

“Claro, obvio. Todos los lugares donde él ha estado yo sabía. Y a mí no me parece nada de malo. La gente me pregunta: ‘¿Y ahora él podría irse de viaje?’. Sí, y yo también. Lo que nosotros hablamos por interno no tenemos que comunicarlo”, manifestó.