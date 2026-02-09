HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Ricardo Bonilla, el popular Timoteo, revela su deseo de juntar a María Pía Copello y Karina Rivera en el cine: "Ahora que se han reconciliado"

El recordado Timoteo se mostró contento y emocionado por aparecer junto a Karina Rivera en 'Mi mejor enemiga', la ópera primera de Saskia Bernaola, por lo que no descarta que la icónica dupla infantil protagonice su propia película.

Karina Rivero y María Pía Copello, las icónicas conductoras de los 90 Foto: Composición LR
Karina Rivero y María Pía Copello, las icónicas conductoras de los 90 Foto: Composición LR | Difusión

Ricardo Bonilla, el hombre detrás del travieso Timoteo, reveló que le gustaría que el popular drogón de color celeste y de cresta verde protagonice una película familiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, de cumplirse este sueño, espera contar con la participación de Karina Rivera y María Pía Copello, las dos animadoras con quienes llevó alegría a cientos de niñas y niños peruanos en los años 90.

"Me gustaría hacer cine con Timoteo, sería algo muy chévere, podría ser con Karina y María Pía, ahora que se ha reconciliado", indicó Bonilla, en referencia a que la también escritora fue anunciada como parte de +QTV, el nuevo canal de streaming de la hermana de Ana Karina Copello. Además, el actor aseguró que la idea no es descabellada, aunque prefiere enfocarse en "generar historias familiares, crear historias como con Cantinflas".

PUEDES VER: Ricardo Bonilla, el recordado 'Timoteo', brinda nuevos detalles sobre la salida de Karina Rivera del popular programa infantil: 'Fue un periodo duro'

lr.pe

Timoteo y Karina Rivera debutan en el cine

La icónica dupla infantil llegó a la pantalla grande con la comedia peruana 'Mi mejor enemiga', la ópera primera de Saskia Bernaola que se estrenó a nivel nacional el 5 de febrero. Además de Karina y Timoneo, el elenco está integrado por Nataniel Sánchez, Omar García, Mateo Garrido - Lecca, Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante.

Durante la avant premiare del filme, Ricardo Bonilla reveló que siempre soñó con hacer cine junto a Karina Rivera. "Recuerdo que hace unos 29 años, andábamos en su casa, en Chaclacayo, reunidos con Orlando Fundichely, Ricky Toso y otros amigos del medios. Y comenzamos a alucinar en hacer una película", reveló.

PUEDES VER: Karina Rivera y María Pía Copello reaparecen juntas tras 25 años en nuevo canal de streaming: 'Nunca nos dejaron juntarnos'

lr.pe

Karina Rivera y María Pía Copello sorprenden al aparecen juntas

Karina Rivera y María Pía Copello, las reinas de los programas infantiles de finales de los 90 e inicio de los 2000, sorprendieron al aparecer juntas en el teaser del +QTV, el nuevo canal de streaming de la exconductora de 'Mande quien mande'. El encuentro causó revuelo, ya que ocurrió tras 25 años desde el inicio de la supuesta rivalidad entre ambas, luego de que Rivera fuera reemplazada por Copello en la conducción del popular programa infantil de América TV.

En el tráiler se observa a la creadora de contenido conversando con Paolo Guerrero, Dafonseka y Daniela Dancourt alrededor de una misteriosa caja roja. "¿Esa caja roja qué es?, se le escucha preguntar al capitán de la Selección Peruana de Fútbol. Segundos después, aparece a Karina Rivera, quien sentencia: "Nunca nos dejaron juntarnos". El clip se viralizó rápidamente en redes sociales. Las y los fanáticos aún están a la espera de la aparición oficial de de Rivera en +QTV.

Notas relacionadas
Ricardo Bonilla, el recordado 'Timoteo', brinda nuevos detalles sobre la salida de Karina Rivera del popular programa infantil: "Fue un periodo duro"

Ricardo Bonilla, el recordado 'Timoteo', brinda nuevos detalles sobre la salida de Karina Rivera del popular programa infantil: "Fue un periodo duro"

LEER MÁS
Karina Rivera y María Pía Copello reaparecen juntas tras 25 años en nuevo canal de streaming: "Nunca nos dejaron juntarnos"

Karina Rivera y María Pía Copello reaparecen juntas tras 25 años en nuevo canal de streaming: "Nunca nos dejaron juntarnos"

LEER MÁS
María Pía Copello impacta al presentar a Karina Rivera y a Paolo Guerrero como jales bomba de su nuevo pódcast

María Pía Copello impacta al presentar a Karina Rivera y a Paolo Guerrero como jales bomba de su nuevo pódcast

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Moquegua impulsa el programa de Justicia de Paz Escolar en diez instituciones educativas

Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

Tabla actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones tras los resultados de la segunda etapa

Espectáculos

Edu Baluarte: conoce al cantante chalaco que se convirtió en la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del grupo de cumbia

Milena Warthon hace realidad su anhelo al participar en la festividad de la Virgen de la Candelaria: “Pedí por mi familia”

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025