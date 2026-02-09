Ricardo Bonilla, el hombre detrás del travieso Timoteo, reveló que le gustaría que el popular drogón de color celeste y de cresta verde protagonice una película familiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, de cumplirse este sueño, espera contar con la participación de Karina Rivera y María Pía Copello, las dos animadoras con quienes llevó alegría a cientos de niñas y niños peruanos en los años 90.

"Me gustaría hacer cine con Timoteo, sería algo muy chévere, podría ser con Karina y María Pía, ahora que se ha reconciliado", indicó Bonilla, en referencia a que la también escritora fue anunciada como parte de +QTV, el nuevo canal de streaming de la hermana de Ana Karina Copello. Además, el actor aseguró que la idea no es descabellada, aunque prefiere enfocarse en "generar historias familiares, crear historias como con Cantinflas".

Timoteo y Karina Rivera debutan en el cine

La icónica dupla infantil llegó a la pantalla grande con la comedia peruana 'Mi mejor enemiga', la ópera primera de Saskia Bernaola que se estrenó a nivel nacional el 5 de febrero. Además de Karina y Timoneo, el elenco está integrado por Nataniel Sánchez, Omar García, Mateo Garrido - Lecca, Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante.

Durante la avant premiare del filme, Ricardo Bonilla reveló que siempre soñó con hacer cine junto a Karina Rivera. "Recuerdo que hace unos 29 años, andábamos en su casa, en Chaclacayo, reunidos con Orlando Fundichely, Ricky Toso y otros amigos del medios. Y comenzamos a alucinar en hacer una película", reveló.

Karina Rivera y María Pía Copello sorprenden al aparecen juntas

Karina Rivera y María Pía Copello, las reinas de los programas infantiles de finales de los 90 e inicio de los 2000, sorprendieron al aparecer juntas en el teaser del +QTV, el nuevo canal de streaming de la exconductora de 'Mande quien mande'. El encuentro causó revuelo, ya que ocurrió tras 25 años desde el inicio de la supuesta rivalidad entre ambas, luego de que Rivera fuera reemplazada por Copello en la conducción del popular programa infantil de América TV.

En el tráiler se observa a la creadora de contenido conversando con Paolo Guerrero, Dafonseka y Daniela Dancourt alrededor de una misteriosa caja roja. "¿Esa caja roja qué es?, se le escucha preguntar al capitán de la Selección Peruana de Fútbol. Segundos después, aparece a Karina Rivera, quien sentencia: "Nunca nos dejaron juntarnos". El clip se viralizó rápidamente en redes sociales. Las y los fanáticos aún están a la espera de la aparición oficial de de Rivera en +QTV.