Tula Rodríguez deja en shock al revelar su verdadera edad en su cumpleaños: así reaccionó Laura Huarcayo

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Tula Rodríguez cumplió otro año de vida el jueves 2 de julio. Por esa razón, el programa 'Mande quien mande', donde también es presentadora, celebró junto a Laura Huarcayo y La Carlota, con torta incluida y la presentación de diversos grupos de cumbia. El gesto emocionó a la también animadora, quien agradeció al espacio de América Televisión por la sorpresa.

Sin embargo, en medio de la celebración, la exvedette no imaginó que La Carlota le haría bromas pesadas sobre su edad, al asegurar que ya había superado los 50 años. Frente a esto, Tula no quiso dejar lugar a misterios y reveló en vivo cuántos años tiene.

¿Cuántos años cumplió Tula Rodríguez?

Mientras los invitados felicitaban a Tula Rodríguez por su cumpleaños en el set de 'Mande quien mande', La Carlota no dudó en hacer uso de su lengua afilada para fastidiar a la presentadora. “¿Qué se siente cumplir 58 años, ya?”, le dijo.

Sin embargo, la exvedette no se quedó callada y le respondió a su estilo. “Si yo cumpliera 58, que es tu edad, lo diría”, expresó. Luego, decidió revelar su verdadera edad a Laura Huarcayo y a los televidentes. “Yo soy del 77 y cumplo 49 (años)”, manifestó la presentadora con total seriedad.

La revelación ni siquiera inmutó a la conductora, quien no le dio mayor importancia a lo dicho por Tula y continuó con el programa para presentar a los invitados y dar paso a un video en el que diversos artistas y familiares la saludaron.

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Familia de Tula Rodríguez la sorprende por su cumpleaños

Durante la celebración que le preparó 'Mande quien mande', la producción del programa sorprendió a Tula Rodríguez al emitir un video en el que sus familiares, entre ellos su padre, Don Tulo, y dos de sus hermanas, la felicitaron por su cumpleaños. El gesto hizo que la también actriz llorara de emoción.

"Hijita, que estés pasando un lindo día con tus festejos de cumpleaños. Qué pena que tengas que trabajar, si no estaríamos muy juntos, pero está bien, hijita, el trabajo es primero que todo. Cuídate, bendiciones y cariño para todas las personas que te están rodeando, y por qué no, a tus teleaudiencias también", dijo el papá de Tula.