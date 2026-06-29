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Tula Rodríguez sorprende al confesar que busca enamorarse de un hombre mayor tras seis años de la muerte de su esposo Javier Carmona

Tula Rodríguez atraviesa una etapa de cambios personales, retoma su vida social y no descarta volver a enamorarse. La conductora asegura que busca un hombre mayor que sume estabilidad a su vida tras la muerte de Javier Carmona.

Tula Rodríguez no tiene pareja desde la muerte de Javier Carmona en 2020. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Tula Rodríguez no tiene pareja desde la muerte de Javier Carmona en 2020. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La conductora Tula Rodríguez atraviesa un proceso de transformación personal en el que ha decidido priorizar su bienestar físico y emocional. A sus 48 años, la presentadora ha iniciado una dieta y ha retomado actividades sociales que había dejado de lado, en un intento por reencontrarse consigo misma después de varios años centrada en su familia.

Este cambio llega en una etapa sensible de su vida, marcada por la ausencia de su esposo Javier Carmona, fallecido en 2020. En medio de este contexto, la también actriz reconoce que convive con sentimientos encontrados, especialmente por la independencia de su hija, quien actualmente estudia fuera del país, lo que ha modificado su dinámica familiar y personal.

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Tula Rodríguez revela que está dispuesta a volver a enamorarse

Tula Rodríguez ha contado que ha decidido enfocarse en su bienestar físico a través de una dieta que ya ha puesto en marcha. “He empezado una dieta, ya me tocaba pensar un poco en mí y ser más estricta con la comida. No voy a volver a tener el cuerpo de mis veinte años, pero hay que ponerse decente, ja, ja... ya tengo 48 años”, expresó la conductora en declaraciones a Trome, con lo que dejó en claro que su objetivo es sentirse mejor consigo misma sin perder la perspectiva de su edad.

En el plano sentimental, la actriz de Del Barrio Producciones fue directa al señalar que, por ahora, no tiene una relación ni salidas románticas. “Por ahora no me gusta nadie, no he salido con nadie a solas”, afirmó.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a enamorarse y tiene claro el perfil de pareja que le gustaría: “Me gustaría conocer a alguien grande, que ya haya hecho su vida. En este momento de mi vida he aprendido a amar mi paz, también mi soledad, y si alguien llega debe ser siempre para sumar”.

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Tula Rodríguez bromea con su productor sobre una posible relación entre ambos

En medio de sus declaraciones sobre su vida personal, Tula Rodríguez protagonizó un momento divertido durante una grabación al referirse al productor Marco Díaz en tono de broma. La conductora sorprendió al expresar abiertamente su aprecio por él frente a cámaras.

El intercambio continuó en tono jocoso cuando la presentadora aseguró que está convencida de que podría conquistarlo. “Sí, me gustan así, pero va a caer. Él no sabe que se va a casar conmigo, pero se va a casar conmigo porque no lo quiero de novio, lo quiero de esposo”, expresó entre risas, con lo que dejó claro que se trataba de una dinámica ligera en el entorno televisivo.

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