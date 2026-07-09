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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el proceso judicial que mantiene con Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje en el que puso en duda el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora como parte de su sentencia. Durante la más reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', la periodista respondió a las críticas, defendió las obligaciones que viene acatando y reveló cuánto dinero ya ha desembolsado por concepto de reparación civil.

La presentadora sostuvo que viene respetando las disposiciones establecidas por la justicia y cuestionó que la ‘Foquita’ haya decidido trasladar el caso nuevamente al ámbito mediático. Además, afirmó que el exseleccionado nacional no tiene ninguna facultad para supervisar la ejecución de la condena y remarcó que tanto los pagos como el servicio comunitario son fiscalizados únicamente por las autoridades competentes.

Magaly Medina confiesa que ya le pagó 145 mil soles a Jefferson Farfán

Uno de los momentos más comentados de la emisión ocurrió cuando Magaly Medina reveló el monto que, según indicó, ya fue entregado a Jefferson Farfán como parte de la reparación civil ordenada por la justicia. La figura de ATV aseguró que el pago se realiza conforme al proceso establecido y precisó que hasta el momento ya ha abonado más de 100 mil soles.

Durante su intervención, la periodista también respondió a las críticas del exfutbolista por el avance del desembolso económico. "Viene quejándose de que no le dan la plata y ya se le ha pagado la cantidad de 145 mil soles, pero él quiere la plata ya, él quiere todo", expresó en su programa, dejando en claro que considera que está cumpliendo con lo dispuesto por las autoridades.

Asimismo, cuestionó que el exjugador busque intervenir en la ejecución de la sentencia y criticó que, a su juicio, pretenda asumir un rol que no le corresponde dentro del proceso judicial.

Jefferson Farfán cuestiona servicio comunitario de Magaly Medina y ella se defiende

La respuesta de Magaly Medina se produjo después de que Jefferson Farfán difundiera un reportaje con registros de fechas y horarios relacionados con el servicio comunitario que la conductora realiza en una parroquia. En ese material se sugerían presuntas irregularidades respecto a la supervisión del cumplimiento de esa medida por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Frente a esos señalamientos, la periodista defendió el desarrollo de sus labores comunitarias y afirmó que todas las actividades se ejecutan respetando las condiciones fijadas dentro del proceso judicial. Además, sostuvo que cualquier observación sobre el cumplimiento de la sentencia corresponde exclusivamente a las instituciones responsables y no a terceros.

Medina Vela también consideró que la difusión de este tipo de contenidos responde a un intento del exfutbolista por mantener el caso en la agenda pública. En ese sentido, manifestó que, desde su perspectiva, el conflicto ha sido llevado al plano mediático por un interés personal y reiteró que continuará cumpliendo con cada una de las obligaciones establecidas por las autoridades competentes.