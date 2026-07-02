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Tula Rodríguez cumplió 49 años y, por primera vez, celebró esta fecha sin la compañía de su hija Valentina. Sin embargo, recibió el cariño de amigos y compañeros de trabajo, entre ellos el productor Marco Díaz, quien le dedicó un emotivo mensaje, acompañado de varias fotografías que no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores.

La publicación llamó la atención porque se produjo en medio de los rumores sobre la estrecha relación que ambos mantienen desde hace varios años. “Compartiendo como jugando muchos años de harrrto cariño y respeto… Que sigan las sonrisas. Siempre en las buenas, las malas y las peores… Feliz cumple intensidad”, escribió el productor en su cuenta de Instagram.

Publicación de Marco Díaz para Tula Rodríguez. Foto: Instagram

Productor dedica mensaje a Tula Rodríguez por su cumpleaños tras rumores sobre su cercanía

El mensaje que Marco Díaz publicó por el cumpleaños de la conductora estuvo acompañado por fotografías que reflejan la cercana amistad que ambos han construido con el paso del tiempo. En las imágenes se les ve compartiendo momentos durante las grabaciones de 'Mande quien mande' y 'En boca de todos', así como recuerdos de viajes familiares realizados años atrás.

La dedicatoria fue recibida con afecto por la exbailarina, quien reaccionó con un emoji de corazón. Sin embargo, fueron los comentarios de los usuarios los que convirtieron la publicación en tema de conversación. “Por favor, ya oficialicen ese amor bonito que se tienen”, escribió un internauta, mientras que otros añadieron: “Cuando lo confirmen, nos hacemos los sorprendidos” y “Marco y Tula hacen linda pareja”.

Estas reacciones reavivaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos, especialmente después de que la actriz de 'Los otros Concha' enviudara tras el fallecimiento de Javier Carmona, padre de su única hija, quien radica en Estados Unidos por sus estudios.

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Tula Rodríguez asegura que se casará con su productor de 'Mande quien mande'

Los rumores cobraron aún más fuerza cuando Tula Rodríguez realizó una entrevista detrás de cámaras. Aprovechando que Marco Díaz se encontraba cerca, la conductora expresó, entre risas, el cariño que siente por él y sorprendió con una peculiar confesión. “Yo lo quiero a él: Marco. Él es”, manifestó mientras lo señalaba frente a las cámaras.

“(…) Él no sabe que se va a casar conmigo, pero se va a casar conmigo porque no lo quiero de novio, lo quiero de esposo”, afirmó entre risas la conductora. Incluso, consultó a otros integrantes del equipo de América Televisión y les preguntó con quién creían que terminaría formando una pareja. Todos coincidieron en señalar a Marco Díaz, lo que desató las carcajadas de la actriz.