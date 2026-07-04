Tula Rodríguez se quiebra al revelar por qué le cuesta celebrar su cumpleaños: "No me obliguen a hacer algo que no quiero"
Tras cumplir 49 años, Tula Rodríguez confesó que no disfruta celebrar su cumpleaños y reveló que incluso ha fingido alegría cuando le organizan sorpresas.
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Tula Rodríguez cumplió 49 años en medio de un escenario muy distinto al de años anteriores. Aunque recibió una celebración en el programa 'Mande quien mande', la conductora confesó, durante un momento compartido con sus amistades, que los cumpleaños no son una fecha que disfrute.
A través de sus redes sociales, la exvedette abrió su corazón y explicó por qué prefiere evitar las celebraciones: "Por favor, no me obliguen a hacer lo que no quiero. No está mi hija, no está nadie. Qué mie*** voy a celebrar? No quiero celebrar, por favor".
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Tula Rodríguez confiesa que nunca ha disfrutado celebrar su cumpleaños
En una sincera confesión, Tula Rodríguez explicó que su rechazo a celebrar su cumpleaños no tiene relación con la edad, sino con una sensación personal que la acompaña desde hace varios años. La conductora dejó claro que se siente orgullosa de cumplir 49 años, pero aseguró que simplemente no disfruta ser el centro de una celebración.
"Todo el mundo me saluda, me preguntan: '¿Dónde vas a estar?, ¿Qué vamos a hacer?, ¿Vas a hacer fiesta?, ¿vas a celebrar?'. Yo agradezco desde el fondo de mi corazón. No me gusta mi cumpleaños y no me preguntes por qué. No es porque me asuste mi edad. No, para nada, al contrario, me siento rica a los 49", expresó.
Asimismo, reveló que en más de una oportunidad fingió alegría cuando recibía serenatas o mariachis. "Tengo que ser honesta, pues no me gusta el cumpleaños. No me gustan los mariachis que vengan y, si en algún momento los has visto, me he sonreído y he dicho 'estoy feliz'. Es mentira, he fingido, no te voy a engañar. Me gusta cuando me dan un regalo, no te voy a engañar", comentó.
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La conductora revela cómo le gustaría pasar el día de su cumpleaños
Durante su mensaje, la conductora también contó cuál sería, para ella, la manera perfecta de pasar su cumpleaños. "¿Pero por qué tengo que fingir a estas alturas de mi vida? ¿Por qué tengo que fingir? ¿Sabes cuál es mi mejor celebración? En mi cama, metida en pijama, desmaquillada, pata pelada en el piso. Esa es mi felicidad y mi cumpleaños", afirmó.
También reconoció que suele sentirse mal porque percibe que decepciona a quienes esperan verla celebrar. "Es más, sufro porque la gente siempre está esperando a que yo haga alguna celebración. Me da ganas de llorar. Me siento mal un poco por defraudar lo que la gente quiere que yo haga. Siento además que me falta la gente con la que yo... aún estando yo presente. Había una tortita, algo, pero no me gusta. Dicen que uno tiene que celebrar la vida y hay que celebrarla, pero yo no, no quiero", manifestó.