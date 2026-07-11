Hugo García se convierte en padre primerizo, mientras que Isabella Ladera tiene una hija de un compromiso anterior. | Foto: composición LR/Instagram

Hugo García se convierte en padre primerizo, mientras que Isabella Ladera tiene una hija de un compromiso anterior. | Foto: composición LR/Instagram

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Hugo García e Isabella Ladera atraviesan uno de los momentos más felices de su vida. La pareja anunció el sábado 11 de julio, a través de sus redes sociales, la llegada de su primer hijo en común, a quien decidieron llamar con ternura Koa. Las imágenes que compartieron reflejan la emoción de recibirlo y rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre sus seguidores.

El exchico reality peruano, de 33 años, se convierte en padre primerizo tras un año de oficializar su relación con la modelo venezolana, quien ya es madre de una niña fruto de un compromiso anterior. En plataformas digitales, las felicitaciones no tardaron en multiplicarse: usuarios y figuras de la farándula nacional e internacional celebraron la nueva etapa que inicia la pareja.

Hugo García e Isabella Ladera anuncian el nacimiento de su primer bebé juntos

Tan solo dos días antes del nacimiento, el 9 de julio, Isabella Ladera había conmovido a sus seguidores al aparecer entre lágrimas en redes sociales. La modelo venezolana confesó el dolor físico que atravesaba en la semana 39 de embarazo y se preguntó cuánto más podría extenderse la gestación. Sus palabras generaron solidaridad inmediata: decenas de mujeres le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza, conscientes de que el esperado momento estaba muy cerca.

Tras aquella confesión, finalmente la influencer recibió a su primer hijo varón. En su cuenta de Instagram, compartió imágenes del parto en agua que eligió para dar la bienvenida a su bebé. En las fotografías se la ve llorando mientras abraza a Koa contra su pecho, aún con el cordón umbilical, mientras Hugo García la sostiene por la espalda en un gesto de acompañamiento.

Isabella Ladera dio a luz a su hijo con Hugo García mediante un parto en agua. Foto: captura Instagram

Junto a las imágenes, Ladera publicó una reflexión íntima sobre la maternidad y la resiliencia. “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo, Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, manifestó.

Por su parte, Hugo García, exparticipante de 'Esto es guerra', también compartió el momento en sus redes sociales. “Bienvenido al mundo, Koa”, escribió el modelo, acompañando sus palabras con imágenes del parto en agua y una fotografía en la que carga a su hijo en el pecho, otra en la que el recién nacido le toma el dedo con su pequeña mano y una tercera en la que recibe un beso de su madre.

Personalidades como Ignacio Baladán, Carol Reali Cachaza y Patricio Parodi se sumaron rápidamente con mensajes de felicitación para la pareja.