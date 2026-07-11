HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡Nació el hijo de Hugo García e Isabella Ladera! Pareja celebra la llegada de su primer bebé juntos: "Bienvenido al mundo, Koa"

Tan solo dos días después de que Isabella Ladera rompiera en llanto de dolor tras 39 semanas de embarazo, su hijo con Hugo García llegó al mundo. La pareja compartió emotivas fotos del parto en agua.

Hugo García se convierte en padre primerizo, mientras que Isabella Ladera tiene una hija de un compromiso anterior.
Hugo García se convierte en padre primerizo, mientras que Isabella Ladera tiene una hija de un compromiso anterior. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Hugo García e Isabella Ladera atraviesan uno de los momentos más felices de su vida. La pareja anunció el sábado 11 de julio, a través de sus redes sociales, la llegada de su primer hijo en común, a quien decidieron llamar con ternura Koa. Las imágenes que compartieron reflejan la emoción de recibirlo y rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre sus seguidores.

El exchico reality peruano, de 33 años, se convierte en padre primerizo tras un año de oficializar su relación con la modelo venezolana, quien ya es madre de una niña fruto de un compromiso anterior. En plataformas digitales, las felicitaciones no tardaron en multiplicarse: usuarios y figuras de la farándula nacional e internacional celebraron la nueva etapa que inicia la pareja.

PUEDES VER: Isabella Ladera rompe en llanto y admite que ya no puede más tras 39 semanas de su embarazo con Hugo García: "¿Esto cuánto más va a durar?"

lr.pe

Hugo García e Isabella Ladera anuncian el nacimiento de su primer bebé juntos

Tan solo dos días antes del nacimiento, el 9 de julio, Isabella Ladera había conmovido a sus seguidores al aparecer entre lágrimas en redes sociales. La modelo venezolana confesó el dolor físico que atravesaba en la semana 39 de embarazo y se preguntó cuánto más podría extenderse la gestación. Sus palabras generaron solidaridad inmediata: decenas de mujeres le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza, conscientes de que el esperado momento estaba muy cerca.

Tras aquella confesión, finalmente la influencer recibió a su primer hijo varón. En su cuenta de Instagram, compartió imágenes del parto en agua que eligió para dar la bienvenida a su bebé. En las fotografías se la ve llorando mientras abraza a Koa contra su pecho, aún con el cordón umbilical, mientras Hugo García la sostiene por la espalda en un gesto de acompañamiento.

Isabella Ladera dio a luz a su hijo con Hugo García mediante un parto en agua

Isabella Ladera dio a luz a su hijo con Hugo García mediante un parto en agua. Foto: captura Instagram

Junto a las imágenes, Ladera publicó una reflexión íntima sobre la maternidad y la resiliencia. “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo, Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, manifestó.

Por su parte, Hugo García, exparticipante de 'Esto es guerra', también compartió el momento en sus redes sociales. “Bienvenido al mundo, Koa”, escribió el modelo, acompañando sus palabras con imágenes del parto en agua y una fotografía en la que carga a su hijo en el pecho, otra en la que el recién nacido le toma el dedo con su pequeña mano y una tercera en la que recibe un beso de su madre.

Personalidades como Ignacio Baladán, Carol Reali Cachaza y Patricio Parodi se sumaron rápidamente con mensajes de felicitación para la pareja.

Hugo García abraza en su pecho a su primer hijo, fruto de su relación con Isabella Ladera

Hugo García abraza en su pecho a su primer hijo, fruto de su relación con Isabella Ladera. Foto: captura Instagram

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Isabella Ladera rompe en llanto y admite que ya no puede más tras 39 semanas de su embarazo con Hugo García: "¿Esto cuánto más va a durar?"

Isabella Ladera rompe en llanto y admite que ya no puede más tras 39 semanas de su embarazo con Hugo García: "¿Esto cuánto más va a durar?"

LEER MÁS
Isabella Ladera, pareja de Hugo García, expone los crueles mensajes que recibe a poco de dar a luz: "Hay gente mala"

Isabella Ladera, pareja de Hugo García, expone los crueles mensajes que recibe a poco de dar a luz: "Hay gente mala"

LEER MÁS
Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

Isabella Ladera conmueve con dolorosa confesión al confirmar que su hijo con Hugo García nacerá pronto: "Con el corazón roto"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al exponer fuerte monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

Magaly Medina sorprende al exponer fuerte monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

LEER MÁS
¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

LEER MÁS
¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

LEER MÁS
Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

LEER MÁS
Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"

Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025