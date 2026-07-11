Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

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Aleska Zambrano y Manolo Rodríguez sellaron su historia de amor este viernes 10 de julio durante una íntima ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. La expareja de Said Palao compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales del enlace a través de fotografías y videos publicados en redes sociales, donde la pareja selló su unión con un romántico beso.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó gracias a Caetana, hija de la influencer y el deportista, quien sorprendió a los presentes con un conmovedor discurso dedicado a su madre y a su padrastro. Las palabras de la pequeña conmovieron a los invitados. "Mamá, gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional, te amo con toda mi alma, me explota el pecho de orgullo de verte dar este paso", expresó durante la ceremonia.

El emotivo mensaje de Caetana que hizo llorar a Aleska Zambrano en su boda

Durante uno de los momentos más especiales de la boda, la hija de Said Palao tomó la palabra para leer una carta escrita especialmente para su madre. "Una persona maravillosa que se llama Manolo, verte compartir tu vida con él, mamá, me hace pensar en todo el camino que recorrimos juntas para llegar a este día tan feliz. Esos cinco años en los que fuiste mi refugio, mi mejor amiga, mi mayor ejemplo de fuerza", señaló la pequeña.

La adolescente también reconoció el sacrificio y la dedicación de su madre a lo largo de los años: "Siempre admiré cómo moviste cielo y tierra por mí y por eso mi mayor deseo en la vida era verte brillar y ser feliz en la que estás siendo hoy". "Verte hoy con esa sonrisa que ilumina todo el lugar, me llena el corazón", agregó la hija del chico reality.

Hija de Said Palao dedicó tiernas palabras al esposo de su mamá

En otra parte del discurso, la pequeña también tuvo palabras de cariño para Manolo Rodríguez, a quien definió como una persona importante para la familia que ha formado junto con su madre. "Siempre quise que encontraras a alguien que viera la reina que eres y que te cuidara con el mismo amor infinito con el que tú me has cuidado a mí", comentó Caetana antes de quebrarse por la emoción frente a los invitados.

Asimismo, destacó el papel que el ahora esposo de Aleska Zambrano ha tenido en sus vidas y dejó en claro que su llegada no significó reemplazar el vínculo que mantiene con su madre, sino fortalecerlo aún más. "Manolo no vino a cambiar lo que nosotras teníamos, vino a sumar, a multiplicar las risas y hacer nuestro mundo todavía más bonito", expresó.