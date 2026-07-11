HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Madre de la hija de Said Palao se casó en emotiva ceremonia: así fue el momento que la hizo quebrarse

Aleska Zambrano celebró su matrimonio en una ceremonia especial, en la que la hija de Said Palao conmovió a los presentes y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la boda.

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, sorprendió con emotiva boda. Foto: composición LR/nerizariverafotografadebodas
Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, sorprendió con emotiva boda. Foto: composición LR/nerizariverafotografadebodas
Escuchar
Resumen
Compartir

Aleska Zambrano y Manolo Rodríguez sellaron su historia de amor este viernes 10 de julio durante una íntima ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. La expareja de Said Palao compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales del enlace a través de fotografías y videos publicados en redes sociales, donde la pareja selló su unión con un romántico beso.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó gracias a Caetana, hija de la influencer y el deportista, quien sorprendió a los presentes con un conmovedor discurso dedicado a su madre y a su padrastro. Las palabras de la pequeña conmovieron a los invitados. "Mamá, gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional, te amo con toda mi alma, me explota el pecho de orgullo de verte dar este paso", expresó durante la ceremonia.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria revela por qué nunca pensó en divorciarse de Said Palao pese a polémico ampay con varias mujeres: "Yo lo amo"

lr.pe

El emotivo mensaje de Caetana que hizo llorar a Aleska Zambrano en su boda

Durante uno de los momentos más especiales de la boda, la hija de Said Palao tomó la palabra para leer una carta escrita especialmente para su madre. "Una persona maravillosa que se llama Manolo, verte compartir tu vida con él, mamá, me hace pensar en todo el camino que recorrimos juntas para llegar a este día tan feliz. Esos cinco años en los que fuiste mi refugio, mi mejor amiga, mi mayor ejemplo de fuerza", señaló la pequeña.

La adolescente también reconoció el sacrificio y la dedicación de su madre a lo largo de los años: "Siempre admiré cómo moviste cielo y tierra por mí y por eso mi mayor deseo en la vida era verte brillar y ser feliz en la que estás siendo hoy". "Verte hoy con esa sonrisa que ilumina todo el lugar, me llena el corazón", agregó la hija del chico reality.

PUEDES VER: María Pía Copello critica a Alejandra Baigorria por decir que Said Palao puede ir a más despedidas de solteros: “No me cuadra mucho”

lr.pe

Hija de Said Palao dedicó tiernas palabras al esposo de su mamá

En otra parte del discurso, la pequeña también tuvo palabras de cariño para Manolo Rodríguez, a quien definió como una persona importante para la familia que ha formado junto con su madre. "Siempre quise que encontraras a alguien que viera la reina que eres y que te cuidara con el mismo amor infinito con el que tú me has cuidado a mí", comentó Caetana antes de quebrarse por la emoción frente a los invitados.

Asimismo, destacó el papel que el ahora esposo de Aleska Zambrano ha tenido en sus vidas y dejó en claro que su llegada no significó reemplazar el vínculo que mantiene con su madre, sino fortalecerlo aún más. "Manolo no vino a cambiar lo que nosotras teníamos, vino a sumar, a multiplicar las risas y hacer nuestro mundo todavía más bonito", expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
María Pía Copello critica a Alejandra Baigorria por decir que Said Palao puede ir a más despedidas de solteros: “No me cuadra mucho”

María Pía Copello critica a Alejandra Baigorria por decir que Said Palao puede ir a más despedidas de solteros: “No me cuadra mucho”

LEER MÁS
Said Palao, Alejandra Baigorria y más personajes de la farándula reaccionan a video de Jefferson Farfán contra Magaly Medina

Said Palao, Alejandra Baigorria y más personajes de la farándula reaccionan a video de Jefferson Farfán contra Magaly Medina

LEER MÁS
Alejandra Baigorria revela por qué nunca pensó en divorciarse de Said Palao pese a polémico ampay con varias mujeres: "Yo lo amo"

Alejandra Baigorria revela por qué nunca pensó en divorciarse de Said Palao pese a polémico ampay con varias mujeres: "Yo lo amo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samuel Suárez, conductor de 'Q' Bochinche', se quiebra al revelar la causa de muerte de su padre: "No tenía ninguna enfermedad"

Samuel Suárez, conductor de 'Q' Bochinche', se quiebra al revelar la causa de muerte de su padre: "No tenía ninguna enfermedad"

LEER MÁS
¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

LEER MÁS
Tula Rodríguez fue sometida a una operación de emergencia y hace mea culpa: "A veces no paramos de trabajar"

Tula Rodríguez fue sometida a una operación de emergencia y hace mea culpa: "A veces no paramos de trabajar"

LEER MÁS
¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

¡No es un sueño! Erick Elera confirma el fin de 'Joel Gonzáles' en 'Al fondo hay sitio' tras morir en guerra y le dedica desgarradora despedida

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al exponer fuerte monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

Magaly Medina sorprende al exponer fuerte monto que le pagó a Jefferson Farfán tras revelador video sobre su servicio comunitario

LEER MÁS
¿Mónica Sánchez regresa a 'Al fondo hay sitio'? Charito anuncia su retorno tras la muerte de Joel Gonzáles

¿Mónica Sánchez regresa a 'Al fondo hay sitio'? Charito anuncia su retorno tras la muerte de Joel Gonzáles

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025