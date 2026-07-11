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Samuel Suárez, conductor de 'Q' Bochinche', se quiebra al revelar la causa de muerte de su padre: "No tenía ninguna enfermedad"

El periodista Samuel Suárez, creador de 'Instarándula', reapareció tras varios días de ausencia. Con la voz entrecortada, reveló la naturaleza del accidente que provocó el fallecimiento de su padre.

Samuel Suárez creó el portal 'Instarándula' en 2018.
Samuel Suárez creó el portal 'Instarándula' en 2018. | Foto: composición LR/TikTok
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El regreso de Samuel Suárez a las redes sociales estuvo marcado por un testimonio cargado de dolor. El periodista y creador de ‘Instarándula’ reapareció tras varios días de silencio, luego de la repentina muerte de su padre, quien era pastor. Su ausencia en ‘Q’ Bochinche’, programa que conduce con Ric La Torre, y en plataformas digitales había generado interrogantes entre sus seguidores, luego de revelar la partida de su progenitor, pero sin entrar en detalles.

Fue recién en un video publicado en TikTok donde Suárez decidió contar lo ocurrido. Con la voz quebrada, el personaje de la farándula nacional no solo agradeció las muestras de apoyo y relató cómo enfrentó la pérdida junto a su familia, sino que también reveló por primera vez la naturaleza del accidente que terminó con la vida de su progenitor.

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Samuel Suárez revela la causa del fallecimiento de su padre

“No creo que exista alguien que pueda recuperarse y estar bien tras la pérdida de un ser querido, de un padre, sobre todo, o de una madre. Muchos de ustedes, ‘ratujas’, me han dicho: ‘Samu, perdí a mi mamá, perdí a mi papá’. Yo les he dicho: ‘Sean fuertes, no sé que se siente ese dolor, pero imagino que debe ser terrible’. Y me tocó”. Con estas palabras, al inicio de su video, el comunicador reconoció que ahora entiende el sufrimiento que antes solo podía imaginar cuando escuchaba las experiencias de sus seguidores.

En esa línea, el conductor de ‘Q’ Bochinche’ explicó que necesitó apartarse de las plataformas digitales porque las muestras de apoyo, aunque bienintencionadas, intensificaban su tristeza. “Gracias por los mensajes. No he querido hacer ‘Instarándula’. Desactivé los mensajes porque en verdad cada palabrita, aunque no lo creas, en este caso de condolencias o de pésame, me causaba más dolor. Entonces me alejé un poco de las redes sociales”, admitió.

Fue entonces cuando el popular ‘Samu’ decidió contar que un accidente ocurrido en su casa acabó con la vida de su progenitor. “Estuve abrazando a mi mamá, a mis hermanas, despidiendo a mi papito, que no tenía ninguna enfermedad. No sufría nada, simplemente un golpe casero, y se nos fue. Un resbalón intentando acomodar unas cosas arriba en el patio de la casa. Él ha caído… el cuello, y chau. Se nos fue sin esperarlo. Lo más doloroso”, confesó, haciendo un ademán en señal de que su padre habría recibido un fuerte golpe por debajo de la cabeza.

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