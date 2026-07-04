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Isabella Ladera atraviesa la etapa final de su embarazo con mucha ilusión por la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con Hugo García. Sin embargo, la influencer venezolana reveló que no todo ha sido felicidad, pues decidió difundir los ofensivos mensajes que recibe constantemente en redes sociales debido al avanzado estado de gestación que muestra en sus publicaciones.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido lamentó el hostigamiento del que es víctima y aseguró: "Por eso dejé de meterme en mis dms, porque hay gente mala y demasiado infeliz".

Isabella Ladera muestra mensaje que recibió. Foto: Instagram

Isabella Ladera responde a las burlas por el tiempo que lleva embarazada

A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera decidió evidenciar el tipo de mensajes que recibe cada vez que comparte fotografías o videos de su embarazo. La influencer publicó una captura de pantalla de sus mensajes privados, donde algunos usuarios se burlan de las 38 semanas de gestación que atraviesa.

Entre los comentarios difundidos aparecen frases como "Un año preñada" y "Todavía esa vieja preñada, ya tiene un año", mensajes que, según dejó entrever, se han vuelto frecuentes en sus redes sociales. La creadora de contenido explicó que precisamente por este tipo de ataques ha optado por dejar de revisar sus mensajes privados.

"Por eso dejé de meterme en mis dms, porque hay gente mala y demasiado infeliz", escribió la venezolana junto a la captura de pantalla. Además, no dudó en responder directamente a uno de los comentarios con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "No es ni biológicamente ni humanamente posible estar embarazada un año, fastidiosa mala".

No es la primera vez que la influencer denuncia este tipo de situaciones. Antes, también alertó sobre la existencia de una cuenta falsa que utilizaba su nombre y compartía imágenes editadas en las que aparecía con una barriga exageradamente grande, un hecho que también generó molestias en la modelo venezolana.

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

Todo indica que la espera está por terminar. Isabella Ladera mostró recientemente que ya cumplió 38 semanas de embarazo, por lo que el nacimiento de su bebé podría producirse en cualquier momento durante julio.

La influencer compartió una fotografía luciendo su avanzada pancita y acompañó la publicación con un emotivo mensaje: "Julio es el mes de mi gordito", dejando en evidencia la emoción que siente por conocer finalmente a su hijo.