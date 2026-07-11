Luego del agónico triunfo ante Egipto, desde diversos sectores señalaron que existe un favoritismo hacia la selección argentina. El DT se pronunció sobre el tema.

“No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (al plantel) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones (...). Con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan", mencionó en conferencia.