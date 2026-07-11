Argentina vs Suiza EN VIVO vía América TV y tvGO: sigue el minuto a minuto del partido de Messi HOY por el Mundial 2026
Sigue aquí la transmisión del Argentina contra Suiza por los 4tos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y cómo va el partido de Messi hoy.
- Alerta en Inglaterra: Declan Rice es aislado por un virus antes del duelo contra Noruega en el Mundial 2026
- Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"
Argentina
Suiza
MOMENTOS DESTACADOS
Gooooolllll de Suiza!!!
Minuto 67: Gol de Ndoye tras armar una gran jugada.
Gooollllll de Argentina!!!!
Minuto 10: Gol de cabeza de Mac Allister tras asistencia de Leo Messi.
¡Comenzó el partido!
¡Rueda el balón! Argentina y Suiza ya disputan los cuartos de final del Mundial 2026
Suiza vs Argentina EN VIVO HOY | El partido de 4tos de final del Mundial, que contará con Lionel Messi, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina). La transmisión está a cargo de la señal de América TV y puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias en la cobertura de La República Deportes.
Argentina vs Suiza EN VIVO por el Mundial 2026
¡Argentina busca en los últimos minutos!
Minuto 97: Tapó Kobel al media tijera de Licha Martínez.
¡Busca Messi!
Minuto 91: Disparo con la derecha de Messi para buscar el gol de la victoria.
Se adicionan minutos
El cuarto árbitro señala que se jugarán 9 minutos más en este segundo tiempo.
¡Estaba soloooooo!
Minuto 88: Mac Allister falla de cabeza frente al arco de Kobel.
¡Casi gol de Messi!
Minuto 84: Messi falló frente al arco suizo; sin embargo, la acción ya estaba invalidada tras estar en posición adelantada.
AY LEO... Messi se perdió una chance clarísima que no suele fallar vs. Suiza. ¡QUÉ PASE METÍA PAREDES!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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¡Cambios en Argentina!
Minuto 78: Ingresa Nico González tras la salida de Tagliafico.
Segunda pausa de rehidratación
Los jugadores aprovechan para recibir las últimas indicaciones de sus entrenadores.
¡Primer expulsado del partido!
Minuto 71: El árbitro expulsa a Embolo luego de recibir la segunda amarilla, post-revisión del VAR, por simular una infracción de Paredes.
NO LO PODÍAN CALMAR: Embolo se quebró en llanto al ver la roja en el segundo tiempo del partido entre Suiza y Argentina.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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Gooooolllll de Suiza!!!
Minuto 67: Gol de Ndoye tras armar una gran jugada.
¡¡HAY PARTIDO EN KANSAS!! Ndoye armó una gran jugada y definió al segundo palo para el 1-1 de Suiza vs. Argentina.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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¡Monumental Dibu Martínez!
Minuto 65: Gran atajada del portero argentino a un fuerte disparo de Xhaka.
¡Tapa El Dibu!
Minuto 59: Cabezazo de Embolo para que el Dibu Martínez lo detenga con mucha tranquilidad.
¡ Argentina se asienta en el partido!
Minuto 58: Con mucha tranquilidad, la selección argentina controla los tiempos del partido.
¡Argentina es una muralla!
Minuto 54: Los defensores argentinos están haciendo un buen trabajo tras los contraataques suizos.
¡El Licha Martínez se hace presente!
Minuto 49: Cierre espectacular del Licha Martínez, para evitar el gol de Ndove.
IMPERIAL CRUCE DE LISANDRO MARTÍNEZ PARA SALVAR A ARGENTINA VS. SUIZA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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¡Intentó Argentina!
Minuto 49: Remate de larga distancia de Molina por el lado derecho del terreno de juego.
¡Sin cambios!
Ambas selecciones no han realizado cambios en sus oncenas iniciales.
Arranca el segundo tiempo
Ya juegan la albiceleste contra Suiza los segundos 45 minutos por el pase a la semifinal del Mundial 2026.
Estadísticas del primer tiempo
Remates:
Argentina 3 - 5 Suiza
Remate al arco:
Argentina 1 - 1 Suiza
Posesión:
Argentina 48% - 54% Suiza
¡Acabó el primer tiempo!
Argentina vence momentáneamente a Suiza con gol de Alexis Mac Allister tras una fantástica asistencia de Leo Messi.
¡Choque peligroso!
Minuto 48: Fuerte choque entre Molina contra Ndove.
¡Se adicionan minutos!
El cuarto árbitro señala que se jugarán 4 minutos más en este primer tiempo.
¡Primer amonestado del partido!
Minuto 43: Dura falta que comete Embolo contra Leandro Paredes. Y se gana la primera tarjeta amarilla.
¡Casi llega el segundo!
Minuto 40: Pudo ser el segundo de Argentina. Tras un error de la defensa europea que pudo resolver el portero Kobel.
¡Avisa Suiza!
Minuto 35: El Dibu desvía con los puños un centro peligroso de los suizos.
¡Casi llega el empate!
Minuto 30: El Dibu Martínez evita el empate de Suiza tras detener el gol de Embolo.
¡INFERNAL SALVADA DE DIBU MARTÍNEZ PARA EVITAR EL EMPATE DE SUIZA!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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¡Se reanudan las acciones!
Minuto 25: Suiza aprovecha en tener el balón y poder crear una situación de gol.
Pausa de rehidratación
Minuto 22: Los jugadores aprovechan para recibir indicaciones de sus entrenadores.
¡Suiza no baja los brazos!
Minuto 19: Potente disparo de Embolo para sorprender el arco del Dibu Martínez.
¡Argentina quiere el segundo!
Minuto 14: La selección sudamericana no cesa en su objetivo de buscar el segundo tanto.
Gooollllll de Argentina!!!!
Minuto 10: Gol de cabeza de Mac Allister tras asistencia de Leo Messi.
¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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¡Argentina dice presente!
Minuto 8: Un disparo de Mac Allister que pasa cerca del arco suizo.
¡Nervios en Argentina!
Minuto 6: Suiza busca el primero tras forzar un error del mediocampo argentino.
¡Suiza no descuida el control!
Minuto 5: En estos primeros minutos, Suiza ha tenido el control del balón.
¡Avisa Suiza!
Minuto 2: Ndove ataca por la zona de Molina, buscando el error de la defensa argentina.
¡Comenzó el partido!
¡Rueda el balón! Argentina y Suiza ya disputan los cuartos de final del Mundial 2026
¡Se cantan los himnos!
Los jugadores de ambas selecciones entonan los himnos de sus respectivos países.
¡Todo va quedando listo!
Los jugadores de ambas selecciones salen del túnel al terreno de juego para disputar los cuartos de final del Mundial 2026.
Salen a calentar los jugadores
Los futbolistas de Argentina y Suiza ingresan al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos.
Inglaterra espera por el ganador
La selección de Inglaterra se impuso 2-1 ante Noruega en tiempo extra y clasificó a semfinales. Su rival será el ganador del Argentina - Suiza. Foto: AFP
Alineación oficial de Suiza
Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow; Fabian Reider, Dan Ndoye Breel Embolo.
Alineación oficial de Argentina
Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.
Argentina rumbo al estadio
Los dirigidos por Lionel Scaloni arribaron al Arrowhead Stadium para enfrentar a Suiza por la clasificación a semifinales.
¡LA SELECCIÓN ARGENTINA, EN CAMINO AL ESTADIO! 🚌— DSPORTS (@DSports) July 11, 2026
🇦🇷 Los jugadores de la Albiceleste suben al micro para ir al Arrowhead Stadium para enfrentar a Suiza en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7kGM6ZmQ4K
Todo listo en los vestuarios argentinos
Así luce el camerino de la selección argentina a menos de 2 horas para el partido. Foto: AFA.
El camino de Argentina en el Mundial
La selección argentina ganó su grupo y avanzó a la ronda de eliminación directa con puntaje perfecto.
- Argentina 3-0 Argelia | fase de grupos
- Argentina 2-0 Austria | fase de grupos
- Jordani 1-3 Argentina | fase de grupos
- Argentina 3-2 Cabo Verde | 16avos de final
- Argentina 3-2 Egipto | octavos de final
Argentina llevará brazalete negro
La FIFA autorizó a la selección argentina portar el brazalete negro tras el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, leyenda de Boca Juniors y 2 veces mundialista con la Albiceleste.
El camino de Suiza en el Mundial 2026
La selección de Suiza clasificó a la ronda eliminatoria tras ganar el grupo B.
- Qatar 1-1 Suiza | fase de grupos
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | fase de grupos
- Suiza 2-1 Canadá | fase de grupos
- Suiza 2-0 Argelia | 16avos de final
- Suiza 0 (4)-0 (3) Colombia | octavos de final
Árbitro portugués para el Argentina - Suiza
João Pinheiro fue designado como juez principal del duelo entre Argentina y Suiza. La terna la completan dos árbitros portugueses.
Suiza va por otro sudamericano
La selección de suiza logró su clasificación a 4tos de final gracias a su triunfo 4-3 ante Colombia en la tanda de penales. Foto: AFP
Argentina vs Suiza: historial
La selección argentina nunca perdió frente a Suiza en partidos oficiales. Foto: AFA
Impresionante números de Lionel Messi
A sus 39 años, el capitán de la selección argentina lleva anotados 8 goles en el Mundial 2026. Foto: FIFA
¿Cómo llega Argentina?
La selección argentina logró una agónica remontada 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
Los sobrevivientes del Argentina vs Suiza del 2014
La última vez que ambos equipos se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014. En aquella ocasión la Albiceleste se impuso 1-0 en octavos de final.
- Lionel Messi (Argentina)
- Granit Xhaka (Suiza)
- Ricardo Rodríguez (Suiza)
Horarios internacionales del Argentina - Suiza
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (domingo 12)
Argentina vs Suiza: estadio
El duelo entre argentinos y suizos se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas City, recinto con capacidad para albergar a más de 76 000 espectadores.
Suiza no contará con su figuras
Johan Manzambi, que se perdió el duelo ante Colombia, no logró recuperarse de la lesión en su rodilla izquierda y también será baja para el partido ante Argentina. Foto: AFP.
Argentina vs Suiza: pronóstico
- Betsson: gana Argentina (1,72), empate (3,60), gana Suiza (5,70)
- Betano: gana Argentina (1,80), empate (3,55), gana Suiza (5,40)
- Bet365: gana Argentina (1,70), empate (3,60), gana Suiza (5,50)
- 1XBet: gana Argentina (1,76), empate (3,61), gana Suiza (5,93)
- Caliente: gana Argentina (1,71), empate (3,65), gana Suiza (5,50)
- Doradobet: gana Argentina (1,82), empate (3,52), gana Suiza (5,10).
"Argentina no es invencible"
Luego de eliminar a Colombia, Murat Yakin, entrenador de Suiza, indicó que Argentina es un equipo vulnerable.
"Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular (...). Se pudo ver que Argentina no es invencible", manifestó el DT.
Posible alineación de Suiza
Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.
Lionel Scaloni responde a acusaciones contra Argentina
Luego del agónico triunfo ante Egipto, desde diversos sectores señalaron que existe un favoritismo hacia la selección argentina. El DT se pronunció sobre el tema.
“No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (al plantel) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones (...). Con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan", mencionó en conferencia.
Posible alineación de Argentina
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi.
¿Qué canal transmite el Argentina vs Suiza?
- En Perú: América TV, Paramount+
- En Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+
- En Sudamérica: DSports y Paramount+
¿A qué hora juega Suiza vs Argentina HOY?
En territorio peruano, el duelo entre sudamericanos y europeos se podrá seguir desde las 8.00 p. m. de Perú (10.00 p. m. en Argentina).
¡Argentina va por las semifinales!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Argentina vs Suiza por el pase a semifinales del Mundial 2026.
Luego de sus agónicos triunfos ante Cabo Verde y Egipto, la vigente campeona del mundo tendrá que enfrentarse al sorpresivo equipo europeo, que viene de eliminar a Colombia. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales al vencedor del Noruega - Inglaterra.
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¿A qué hora se juega Suiza vs Argentina HOY?
En territorio peruano, el duelo entre sudamericanos y europeos se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (domingo 12)
¿Qué canal transmite el Suiza vs Argentina EN VIVO por el Mundial 2026?
La transmisión del Suiza vs Argentina estará a cargo de la señal de América TV (canal 4 de señal abierta), mientras que DSports llevará la cobertura en cable.
¿Dónde ver Suiza vs Argentina online gratis?
Si deseas ver Suiza vs Argentina online, podrás hacerlo en las plataformas América tvGO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.
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Alineaciones Suiza vs Argentina: posibles formaciones
Estas son las posibles alineaciones titulares de Argentina y Suiza para buscar el pase a semifinales.
- Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi.
- Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.
Suiza vs Argentina: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección argentina sobre Suiza.
- Betsson: gana Argentina (1,72), empate (3,60), gana Suiza (5,70)
- Betano: gana Argentina (1,80), empate (3,55), gana Suiza (5,40)
- Bet365: gana Argentina (1,70), empate (3,60), gana Suiza (5,50)
- 1XBet: gana Argentina (1,76), empate (3,61), gana Suiza (5,93)
- Caliente: gana Argentina (1,71), empate (3,65), gana Suiza (5,50)
- Doradobet: gana Argentina (1,82), empate (3,52), gana Suiza (5,10).