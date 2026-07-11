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Milett Figueroa pierde el control tras ser sorprendida por temblor durante su primera transmisión en vivo

La reacción de Milett Figueroa generó una ola de comentarios. La popular modelo se encontraba por primera vez en vivo compartiendo sus tips de belleza cuando comenzó el temblor de magnitud 4,3.

Milett Figueroa estuvo a punto de huir de la habitación en que se encontraba durante e temblor.
Milett Figueroa estuvo a punto de huir de la habitación en que se encontraba durante e temblor. | Foto: composición LR/TikTok
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Milett Figueroa no pudo contener su reacción al ser sorprendida por el temblor de magnitud 4,3 que sacudió Lima la noche del 10 de julio. La modelo peruana, quien hace pocas semanas terminó su relación con el argentino Marcelo Tinelli, se encontraba realizando su primera transmisión en vivo por TikTok cuando el movimiento telúrico interrumpió su conversación con el empresario Luis Mariño, justo cuando estaba compartiendo sus consejos de belleza.

El episodio quedó registrado en la red social y generó comentarios inmediatos entre sus seguidores. Muchos se identificaron con la influencer, quien expresó el mismo temor que sintieron miles de limeños en ese instante.

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Milett Figueroa pierde el control en vivo durante el temblor

No pudo contenerse. En plena transmisión en vivo, Milett Figueroa compartía como primer tip de belleza la importancia de hidratarse con agua, cuando Luis Mariño fue el primero en notar que comenzaba el temblor. Al escucharlo, la modelo se quedó inmóvil por un instante y tardó apenas un segundo en comprender la situación. Cuando lo hizo, tomó su celular y parecía dispuesta a abandonar la habitación en la que se encontraba, mientras el empresario intentaba tranquilizarla. “¡Sigue, sigue, sigue!”, llegó a decir la exparticipante de ‘Bailando’, quien ya se dirigía hacia otra sala del lugar, hasta que finalmente el movimiento telúrico cesó.

Sus seguidores en TikTok no tardaron en reaccionar. “Yo soy Milett en la vida”, comentó una usuaria. Otros, en tono de broma, escribieron que se “asustaba en bonita”. También hubo quienes destacaron su rapidez. “Milett, excelente reacción. Lo más rápido es salir, ningún lugar es seguro”, señaló otra internauta.

El temblor de magnitud 4,3 tuvo como epicentro Lurín, uno de los 43 distritos de Lima, según el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento se percibió en varios sectores de Lima Sur, Este y Norte, incluyendo distritos como San Juan de Miraflores, La Molina y Puente Piedra, de acuerdo con reportes ciudadanos.

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