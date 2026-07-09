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Isabella Ladera rompe en llanto y admite que ya no puede más tras 39 semanas de su embarazo con Hugo García: "¿Esto cuánto más va a durar?"

A poco de dar a luz a su primer bebé con el peruano Hugo García, la modelo venezolana Isabella Ladera conmovió a sus seguidores al confesar el dolor físico y el cansancio que atraviesa.

La modelo Isabella Ladera ya había confesado anteriormente que este embarazo, fruto de su relación con Hugo García, le había provocado fuertes cambios en el cuerpo, a diferencia del primero.
La modelo Isabella Ladera ya había confesado anteriormente que este embarazo, fruto de su relación con Hugo García, le había provocado fuertes cambios en el cuerpo, a diferencia del primero. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram
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Isabella Ladera atraviesa un delicado momento en medio de su embarazo. La modelo venezolana, pareja del peruano Hugo García, apareció en redes sociales y rompió en llanto al contar el cansancio y el dolor que enfrenta tras 39 semanas de gestación, a pocos días de recibir a su bebé.

La confesión provocó una reacción inmediata entre decenas de mujeres que se identificaron con su situación y le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Muchas le recordaron que falta muy poco para tener en brazos a su esperado hijo y la alentaron a resistir en esta etapa final.

PUEDES VER: Isabella Ladera, pareja de Hugo García, expone los crueles mensajes que recibe a poco de dar a luz: "Hay gente mala"

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Isabella Ladera, pareja de Hugo García, rompe en llanto por el dolor tras 39 semanas de embarazo

A través de un video en TikTok, Isabella Ladera se mostró entre lágrimas y sin la compañía del ex chico reality de 'Esto es guerra', Hugo García. Con honestidad, la modelo venezolana compartió: “Ya estoy muy cansada. Ya me duele mucho”.

En esa línea, confesó que el dolor físico le impedía hacerse cargo de su hija mayor y de sí misma. Incluso, cuestionó cuánto más podría prolongarse su embarazo. “No puedo caminar. No le puedo cumplir 100% a Mía, ni siquiera a mí. ¿Esto cuánto más va a durar?”, manifestó mientras intentaba contener su llanto.

En los comentarios, sus seguidoras coincidieron en que la etapa final del embarazo suele ser especialmente dura en lo físico y lo emocional, y le enviaron mensajes de aliento para que mantenga la fortaleza ahora que su bebé está próximo a nacer. En medio de esas muestras de apoyo, Isabella Ladera volvió a recalcar su malestar. “Es que en serio me duele tanto todo, no me hallo”, escribió. Anteriormente, la influencer ya había señalado que, en esta ocasión, su cuerpo experimentó cambios distintos de los de su primer embarazo, cuando tuvo a su hija mayor fruto de otra relación.

Por otro lado, hace apenas unos días, la modelo de 26 años también había mostrado afectación emocional por la tragedia en su país natal, tras el doble terremoto que dejó miles de fallecidos. En aquel momento, aseguró que no podía ayudar como deseaba debido a su estado y porque tenía que concentrarse en estar bien por su bebé, aunque dejó en claro el dolor que sentía. Ahora, con esta nueva confesión, vuelve a poner su situación en el centro de la atención y a recibir mensajes de respaldo en redes sociales, pese a que también ha reconocido que recibe comentarios negativos sobre su embarazo.

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