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El video que Jefferson Farfán publicó sobre Magaly Medina no pasó desapercibido entre diversas figuras del espectáculo peruano. Said Palao, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Laura Spoya, entre otros, reaccionaron en redes sociales a las imágenes difundidas por el exfutbolista, quien puso bajo cuestionamiento el cumplimiento del trabajo comunitario impuesto a la conductora de ATV.

Antes de publicar el reportaje completo en su canal de YouTube, el conductor de 'Enfocados' compartió un adelanto en Instagram con el mensaje: “Magaly Jesús al descubierto. Hoy en mi canal a las 9.45”. La publicación recibió rápidamente comentarios de seguidores y conocidos personajes de la farándula, mientras que otros optaron por compartir el contenido o expresar su sorpresa a través de sus propias redes.

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Said Palao deja contundente mensaje en publicación de Jefferson Farfán

Una de las reacciones más contundentes fue la de Said Palao. El integrante de 'Esto es guerra' dejó un comentario en la publicación de Jefferson Farfán y escribió: “La doble moral y la impunidad en su máximo esplendor”. Minutos después, también compartió una historia en la que aparecía observando el video completo del exfutbolista, aunque no añadió ningún mensaje adicional.

Said Palao y Alejandra Baigorria reaccionan al video publicado por Jefferson Farfán. Captura: Instagram

Por su parte, Alejandra Baigorria reposteó el adelanto publicado por Farfán en su Instagram, sin acompañarlo con comentario alguno. La reacción de la pareja se produce semanas después de que ambos estuvieran en el centro de la atención mediática por las imágenes del denominado 'Operativo Argentina', difundidas en 'Magaly TV: la firme'.

En aquella ocasión, el programa mostró imágenes de Said Palao durante una despedida de soltero en Argentina. La difusión del material provocó una crisis en su matrimonio con la empresaria, quien posteriormente decidió continuar con su relación y aseguró públicamente que la confianza en su esposo se mantenía intacta.

Exchicos reality se suman a las reacciones tras anuncio de Jefferson Farfán

Otros exchicos reality también aparecieron en la publicación de Jefferson Farfán. Patricio Parodi escribió: “Picante de picantería”, mientras que Mario Irivarren, integrante de la ‘Manada’, comentó: “Qué picante” ante el anuncio del exfutbolista, de cuyo canal de streaming forma parte.

La reacción de Mario también llamó la atención debido a que fue otro de los protagonistas del 'Operativo Argentina'. En ese entonces, el exchico reality apareció en las imágenes difundidas por la ‘Urraca’ durante el mismo viaje y posteriormente reconoció que había cometido una infidelidad contra Onelia Molina, con quien mantenía una relación en ese momento.

Historia de Laura Spoya en Instagram.

Nicola Porcella, por su parte, se sumó a la conversación diciendo: “Ama Charo, ¿y ahora?”, obteniendo como respuesta: “Dame Luz”, del popular ’10 de la calle’.

Finalmente, Laura Spoya también hizo lo propio tras la publicación del material. La exreina de belleza utilizó sus historias de Instagram para compartir un breve mensaje acompañado de una imagen que reflejaba sorpresa: “Qué fuerte. Así quedé”.