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Madre de la hija de Said Palao denuncia que trabajadora del hogar le robó en su propia casa: "Tenía videos con ropa mía"

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, contó que descubrió que su empleada le robaba prendas personales, por lo que decidió despedirla y alertó a sus seguidores sobre lo ocurrido.

Expareja de Said Palao aseguró que trabajadora del hogar le robó su ropa. Foto: composición LR/difusión
Expareja de Said Palao aseguró que trabajadora del hogar le robó su ropa. Foto: composición LR/difusión

Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de robo por parte de la trabajadora del hogar que había contratado. La influencer relató los momentos de angustia que vivió al descubrir que la joven de 22 años utilizaba sus pertenencias personales y se las había llevado sin su autorización.

“Tenía videos con ropa mía, un vestido de matrimonio, un top que me había comprado en Estados Unidos, anillos míos”, reveló Zambrano, quien aseguró que el hallazgo ocurrió mientras disfrutaba de un fin de semana fuera de casa. La expareja del chico reality expresó su sorpresa e indignación al encontrar estos contenidos en TikTok.

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Expareja de Said Palao asegura que trabajadora del hogar le robó su ropa

Según contó Aleska Zambrano que, durante su estadía en la playa, encontró videos publicados por su empleada en los que aparecía usando sus prendas personales. Entre ellas, vestidos, tops y accesorios que, según indicó, tenían un valor especial. Tras regresar a su vivienda, decidió revisar sus pertenencias para confirmar sus sospechas. Fue entonces cuando confrontó a la trabajadora del hogar, quien finalmente admitió haber tomado su ropa sin autorización. “Cuando hemos conversado con ella, resulta que nos dice que se lo había llevado, o sea, me había robado mis cosas”, explicó.

La influencer manifestó sentirse “en shock” por lo ocurrido y aseguró que tomó la decisión de romper el vínculo laboral de inmediato. Además, señaló que la joven habría aprovechado la confianza depositada en ella, ya que había sido recomendada por una conocida. “Tengan cuidado a quienes meten a sus casas”, expresó e indicó que en adelante optará por contratar a través de una agencia formal.

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¿Quién es Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao?

Aleska Zambrano es conocida en el ámbito del espectáculo peruano por su relación pasada con Said Palao, actual esposo de Alejandra Baigorria, con quien tiene una hija en común llamada Caetana. Además, ha desarrollado una presencia activa en redes sociales como influencer, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y momentos junto con su familia.

En 2025, la expareja del chico reality anunció su compromiso con su actual pareja, Manolo Rodríguez, mediante una publicación en la que también apareció su hija. Desde entonces, ha continuado compartiendo contenido relacionado con su vida cotidiana, así como reflexiones y experiencias personales con sus seguidores.

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