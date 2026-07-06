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Tras varios meses de mantener reserva sobre el episodio que generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse acerca de su relación con Said Palao. La empresaria abordó por primera vez con mayor profundidad el impacto que tuvo el ampay registrado durante un viaje a Argentina y dejó clara su postura frente a la continuidad de su matrimonio.

Durante una entrevista para un programa dominical, la exchica reality aseguró que, pese a la controversia que rodeó a su esposo, nunca contempló poner fin a su vínculo. Lejos de alimentar especulaciones sobre una separación, sostuvo que decidió fortalecer la relación y mantener el compromiso que ambos asumieron cuando contrajeron matrimonio por la iglesia.

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Alejandra Baigorria confiesa que no pensó en divorciarse de Said Palao

En medio de la conversación, Alejandra Baigorria fue consultada directamente sobre si el escándalo protagonizado por Said Palao la llevó a pensar en un divorcio. Su respuesta fue breve y contundente: esa posibilidad nunca pasó por su mente.

La empresaria explicó que su decisión está ligada al significado que tiene el matrimonio para ella. Recordó que ambos hicieron una promesa frente a Dios al casarse por la iglesia, razón por la que considera que una relación debe sostenerse tanto en los momentos favorables como en las etapas más complicadas.

"Es mi esposo, yo lo amo. En el momento que decidimos darnos el sí, es una declaración ante Dios. Nosotros nos casamos por la iglesia. Tenemos que estar en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, porque es aquí donde uno ve cuánto realmente te quiere la persona", manifestó durante la entrevista.

Asimismo, señaló que siempre entendió que un matrimonio exige compromiso constante y trabajo diario para mantenerse sólido. En esa línea, indicó que la convivencia implica el esfuerzo de ambas partes, motivo por el que optó por luchar por la relación en lugar de dar un paso hacia la separación.

"Es mi clave a tierra": Alejandra Baigorria elogia a Said Palao

Otro de los aspectos que destacó Alejandra Baigorria fue el rol que cumple Said Palao dentro de su vida personal. La empresaria aseguró que el integrante de 'Esto es guerra' representa un apoyo importante y una figura que le brinda estabilidad cuando enfrenta momentos de tensión.

"Said es una persona más tranquila. Él es mi cable a tierra", expresó al describir la personalidad de su esposo y la influencia positiva que tiene en su día a día. Según explicó, ese equilibrio ha sido determinante para afrontar distintas circunstancias como pareja.

La Gringa de Gamarra también afirmó que actualmente atraviesan una etapa estable y que la confianza continúa siendo uno de los pilares del vínculo. "Tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que confié y creí", sostuvo antes de agregar que ambos viven un momento de tranquilidad.