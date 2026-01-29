La Tigresa del Oriente presente en uno de los festivales más importantes Foto: Composición LR | Facebook / Difusión

La Tigresa del Oriente anunció oficialmente su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica, que se realiza cada año en Bogotá, Colombia. La artista peruana formará parte del cartel de la edición número 15 del festival, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

Judith Bustos Ahuite, nombre real de la cantante, se prepara para llevar su inconfundible estilo, carisma y presencia escénica a uno de los escenarios más diversos y vanguardistas del continente, consolidándose como una de las participaciones más comentadas del evento y reafirmando por qué es considerada 'La reina de YouTube'.

'La reina de YouTube' llega a Colombia

La Tigresa del Oriente será parte del Club AORA Durex en el Estéreo Picnic 2026

La participación de la artista peruana de 80 años se enmarca dentro del Club AORA Durex, un espacio alternativo que regresa para esta nueva edición del festival colombiano. Este escenario se caracteriza por reunir propuestas musicales y performáticas que apuestan por la diversidad, la libertad creativa y la ruptura de esquemas tradicionales.

La Tigresa del Oriente compartirá cartel con artistas vinculados a la música electrónica, el neo perreo, los espectáculos drag y expresiones culturales contemporáneas que amplían los límites del entretenimiento, como Gottmik, La Romana, Dolores te canta, entre muchos otros.

¿Qué es el Club AORA Durex del Estéreo Picnic 2026?

El Club AORA Durex es un escenario paralelo al show principal del Festival Estéreo Picnic, concebido como un espacio inclusivo donde confluyen artistas que representan nuevas narrativas dentro de la música, el performance y la cultura pop.

Este escenario destaca por acoger propuestas disruptivas y figuras que desafían las normas convencionales del espectáculo, entre ellas La Tigresa del Oriente, conocida internacionalmente como la 'Reina de YouTube', y artistas como Gottmik, la primera drag queen transmasculina en competir en RuPaul’s Drag Race.