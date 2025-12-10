‘La tigresa del oriente’ habla por primera vez tras grabar videoclip con Karol G: “Sabía de mí”

Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, habló por primera vez sobre su aparición en el videoclip ‘Tropicoqueta’, el reciente lanzamiento de Karol G el cual la canción fue un tremendo éxito mundial.

La artista de 80 años sorprendió a sus seguidores el último lunes al publicar en sus redes el detrás de cámaras de la grabación, material que rápidamente acumuló miles de vistas en Internet y convirtiéndose la tigresa nuevamente en tendencia. “(Karol G) sabía de mí”, aseguró la cantante a Trome.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

‘La tigresa del oriente’ revela que Karol G la trató con mucho respeto

‘La tigresa del oriente’ cantante viral en el YouTube y redes sociales se pronunció tras grabar el videoclip de la canción ‘tropicoqueta’, junto a la colombiana Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G. "Estoy contenta porque el video es un éxito en todas las plataformas y he podido ser parte por la invitación de Karol G. He puesto mi granito de arena", contó la artista peruana.

"Me sentí muy bien grabando el videoclip, el trato ha sido muy bueno. Karol G sabía de mí, conversamos mucho, es una chica muy humilde, muy chévere y me trató con respeto", declaró a Trome.

‘La tigresa del oriente’ envía sincero mensaje a sus seguidores

La artista peruana aprovechó el momento para enviar un sincero mensaje de persistencia a sus seguidores y dejó claro que no le afectan las críticas.

“Quiero que todos vean que la Tigresa sigue cumpliendo sus sueños (…) Siempre hay que insistir y creer en uno mismo. No hay que prestar oídos a las críticas, a mí me dicen de todo, sé de dónde vienen, pero no me tumban”, contó

Finalmente, reiteró que continuará adelante con todos sus proyectos profesionales. "Me siento bien, estoy agradecida con Dios por seguir con salud física y mental. Hay Tigresa para rato y seguiré trabajando para alegrar a mi público", finalizó.