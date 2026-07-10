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Pamela Franco califica de "chistosada" carta notarial de Christian Cueva a Macarena Gastaldo y genera polémica: "No pongo las manos al fuego por nadie"

Pamela Franco cuestionó la carta notarial que Christian Cueva envió a Macarena Gastaldo tras sus declaraciones. La cantante habló de su relación en 'Amor y fuego' y aseguró que no pone las manos al fuego por nadie.

Pamela Franco en desacuerdo con Christian Cueva y asegura que confía en su relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Pamela Franco en desacuerdo con Christian Cueva y asegura que confía en su relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Pamela Franco volvió a pronunciarse sobre la controversia que involucra a Christian Cueva y Macarena Gastaldo, luego de que el futbolista decidiera enviar una carta notarial a la modelo argentina para rechazar las declaraciones en las que aseguró que él habría intentado comunicarse con ella recientemente. La cantante dejó clara su postura y afirmó que no comparte la decisión tomada por su pareja.

Durante una entrevista para 'Amor y fuego', la intérprete explicó que conoce el funcionamiento del mundo del espectáculo y que este tipo de situaciones no altera la tranquilidad que vive en su relación con el futbolista. Además, remarcó que confía en el vínculo que ambos han construido, aunque dejó en claro que no acostumbra a dar garantías absolutas sobre ninguna persona.

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Pamela Franco en desacuerdo con Christian Cueva por carta notarial a Macarena Gastaldo

Consultada por las cámaras de 'Amor y fuego', Pamela Franco fue enfática al expresar que, en su lugar, no habría optado por una medida legal contra Macarena Gastaldo. La intérprete de 'Amigos simplemente amigos' calificó como una "chistosada" la carta notarial enviada por Christian Cueva, al considerar que este tipo de polémicas forman parte de la dinámica habitual de la farándula.

"Yo tengo las cosas claras. Yo le diría a él que no haga ninguna carta. Me parece una chistosada. Sabemos cómo se mueve el espectáculo y él y yo lo comentamos", declaró la artista al programa de espectáculos.

Asimismo, sostuvo que comprende la manera en que se generan este tipo de noticias y aseguró que las declaraciones de terceros no afectan la estabilidad de su relación. En ese sentido, señaló que prefiere mantenerse al margen de los comentarios externos y enfocarse en su vida personal y profesional.

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende a la abuela de Christian Cueva con emotivo gesto en su cumpleaños

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Pamela Franco asegura que no pone "las manos al fuego por nadie"

Al referirse a la confianza que mantiene con Christian Cueva, Pamela Franco manifestó que atraviesa un momento positivo tanto en el ámbito sentimental como laboral. Sin embargo, precisó que evita asegurar el comportamiento de cualquier persona, ya que considera que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo.

"Confío en la relación y en cómo lo estamos llevando. Estoy pasando un momento chévere y agradecida por la vida, por el trabajo; estoy bendecida. No meto las manos al fuego por nadie porque las cosas cuando van a suceder van a pasar", expresó.

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