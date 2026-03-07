La Tigresa del Oriente anuncia gira internacional 'The Queen of Therians Tour': qué países visitará y cuándo inicia
La Tigresa del Oriente sorprende a sus fans al anunciar su nueva gira internacional 'The Queen of Therians Tour'. Conoce qué países visitará, cuándo inicia el tour y todos los detalles.
Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, volvió a captar la atención de sus seguidores tras anunciar su nueva gira internacional titulada ‘The Queen of Therians Tour’. El comunicado generó gran expectativa en redes sociales, donde la popular cantante peruana de 80 años adelantó que el tour incluirá presentaciones en varios países y marcará una nueva etapa en su carrera musical, conocida por su estilo extravagante y viral.
La agenda incluye un total de siete shows en distintas ciudades de Latinoamérica; sin embargo, la emoción es grande por conocer si la intérprete de ‘En tus tierras bailaré’ agregará más fechas para complacer a sus seguidores.
La Tigresa del Oriente confirma su gira internacional ‘The Queen Of Therians Tour’
La Tigresa del Oriente confirmó su gira ‘The Queen of Therians Tour’ a través de sus redes sociales este viernes 6 de marzo. El anuncio incluyó una promoción en la que aparecen las fechas y ciudades confirmadas, así como una imagen suya que no pasó desapercibida.
En el póster, la intérprete de ‘Satisfacción’ aparece con un rostro híbrido: mitad humano, mitad felino. Esta propuesta visual no solo refuerza el título de la gira, sino que también conecta con la identidad artística de la cantante, quien en la actualidad ha vinculado su conocido estilo con la comunidad therian.
Fechas del tour de la Tigresa del Oriente.
Qué significa ‘The Queen of Therians Tour’ y por qué ha generado curiosidad
Con la creciente viralización de la comunidad therian —personas que se identifican espiritualmente o simbólicamente con un animal específico— La Tigresa del Oriente se ha autoproclamado como “la primera therian de la historia”. Lo que en un inicio parecía un gesto humorístico se ha transformado en una nueva inmersión de la artista peruana en la vanguardia de las tendencias digitales.
Con el tour ya confirmado, la cantante —que siempre ha vinculado su imagen con la figura de una felina cautivadora— refuerza esa identidad híbrida entre lo humano y lo animal. Ahora se proclama “la reina de los therians” y provoca repercusión tanto en sus seguidores como en quienes observan cómo su propuesta artística se conecta con fenómenos culturales actuales.
Países y ciudades confirmadas en el tour de la Tigresa del Oriente
Como parte de su gira internacional ‘The Queen of Therians Tour’, la Tigresa del Oriente visitará siete ciudades de Latinoamérica, a lo largo de un recorrido por Perú, Chile, Colombia y México:
- Santiago de Chile, Chile: 6 de marzo en Fiesta Eleven
- Valparaíso, Chile: 7 de marzo en Fiestas Wauw
- Tacna, Perú: 14 de marzo en Hipnótica Megaclub
- Bogotá, Colombia: 21 de marzo en Estéreo Picnic
- Ciudad de México, México: 28 de marzo (lugar por confirmar)
- Moquegua, Perú: 4 de abril en Aqua
- Arequipa, Perú: 18 de abril en LIV.
En redes sociales, los seguidores de la artista loretana piden que más ciudades sean incluidas, entre ellas Buenos Aires, en Argentina, el país donde la comunidad therian volvió a ganar visibilidad mediática varios años después de su surgimiento en los foros de internet en Estados Unidos.
Por el momento, aunque Judith Bustos no confirmó nuevas fechas, sí dejó abierta una pregunta que mantiene viva la ilusión de sus fans de vivir el ‘The Queen of Therians Tour’: “¿En qué otra ciudad les gustaría ver a su Tigresa?”.