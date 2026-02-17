'La Tigresa del Oriente' reveló que es la primera 'Therian' de la historia en un video de su cuenta de Instagram. | Foto: composición LR/IG - Tigresa del Oriente

'La Tigresa del Oriente' reveló que es la primera 'Therian' de la historia en un video de su cuenta de Instagram. | Foto: composición LR/IG - Tigresa del Oriente

Mientras el término 'Therian' gana notoriedad y se convierte en tendencia en el Perú, una figura de la farándula nacional se sumó al debate. Se trata de 'La Tigresa del Oriente', quien, a través de su cuenta oficial de Instagram, aseguró que se considera la primera persona en la historia en identificarse bajo este concepto.

La sorpresiva confesión de 'La Tigresa del Oriente'

Todo se inició con un video difundido en Instagram que rápidamente se difundió en otras plataformas. En el material se observa a la artista, mientras una voz en off contextualiza su trayectoria y la vincula con este fenómeno digital. “La primera Therian de la historia es de Perú”, se escucha al inicio.

La narración continúa y destaca que, mucho antes de que el concepto se popularizara en internet, ya existía una estética felina asociada a su imagen pública. Su maquillaje llamativo, los trajes inspirados en el mundo animal y su identidad artística, construida alrededor de la figura de la tigresa, fueron señalados como antecedentes que algunos usuarios relacionan con esta tendencia: "no fue solo un personaje", sino el inicio de una forma distinta de expresión en redes'', se visualiza.

La reacción de los usuarios al ver la publicación de 'La Tigresa del Oriente'

Sin embargo, la frase que avivó el debate apareció en la descripción del video. Allí, la artista fue directa con su comunidad digital y escribió: “Lo admito mis tigrillos, yo soy la primera Therian”.

La publicación generó miles de comentarios en cuestión de horas. Mientras algunos celebraron su sentido del humor y la calificaron de visionaria, otros cuestionaron la comparación y abrieron un debate sobre el significado del término. Como suele ocurrir con cada aparición mediática de la cantante, la controversia volvió a colocarla en el centro de la conversación digital.

Entre los mensajes más llamativos se puede ver: "Una visionaria", "Adelantada a su época", "La Therian del oriente", "Perú, siempre un paso hacia adelante", "Perú es clave", "La artista femenina más grande de toda la historia de la humanidad".