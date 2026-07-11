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¿Andrea Llosa en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz deja en shock a Magaly Medina con revelación sobre la periodista

Las declaraciones de Beto Ortiz en el programa de Magaly Medina generaron revuelo. La popular 'Urraca', tras superar su impresión, no tardó en aludir al bajo rating de Andrea Llosa en ATV.

Beto Ortiz confirmó que 'El valor de la verdad' volverá en 2026 con un nuevo conductor.
Beto Ortiz confirmó que 'El valor de la verdad' volverá en 2026 con un nuevo conductor. | Foto: composición LR/ATV/Panamericana TV
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Beto Ortiz encendió el set de ‘Magaly TV, la firme’ con sus declaraciones. El escritor acudió al programa de Magaly Medina para hablar sobre diversos temas, entre ellos el regreso de ‘El valor de la verdad’, que volverá a las pantallas este 2026 por Panamericana TV, aunque sin él como su conductor emblemático al frente.

La conversación avanzó entre recuerdos y revelaciones, hasta que el creador de ‘Maldita ternura’ admitió haber sentido celos al descubrir que el formato, estrenado en 2012 por Latina, regresaría con un nuevo rostro. Ese comentario abrió paso a un intercambio que terminaría involucrando a Andrea Llosa y que dejó a la popular ‘Urraca’ visiblemente sorprendida.

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Beto Ortiz hace revelación sobre Andrea Llosa y sorprende a Magaly Medina

Todo comenzó cuando Beto Ortiz reconoció haber sentido celos al enterarse de que ‘EVDLV’ volvería bajo la conducción de Martín del Pomar. Al escucharlo, Magaly ironizó sobre la contratación del exalcalde de Barranco y dijo que, posiblemente, Panamericana TV había gastado su presupuesto en ‘La Granja VIP Perú’ como para apostar por él. En ese momento, el escritor confesó que “soñaba” con que Andrea Llosa liderara el programa. Sus palabras dejaron en blanco a la ‘Urraca’, quien, tras superar la impresión, respondió mientras su invitado reía: “Es lo mismo. Hubiera fracasado tremendamente”.

Ortiz se rectificó enseguida y aclaró que su comentario sobre Llosa era una broma. Sin embargo, fue entonces cuando lanzó la revelación que sorprendió aún más: la periodista había recibido la propuesta de presentar el espacio televisivo. “Me dicen que se lo ofrecieron de verdad”, declaró, generando otra reacción inmediata en Magaly.

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La conductora, fiel a su estilo, aludió al bajo rating de Andrea Llosa en ATV, un tema que ella misma había criticado públicamente en varias ocasiones, señalando que afectaba negativamente a ‘Magaly TV, la firme’ porque su programa arrancaba con baja audiencia. “¿Ah, sí? Pero seguramente alguien con dos dedos de frente y más criterio dijo: ‘No, mejor no’. Además, a ella le dijeron: ‘Anda que en ATV siempre te van a tolerar. Y está viniendo a presentar sus proyectos aquí”, respondió.

Ortiz la corrigió y precisó que Llosa ya había concretado la presentación de sus posibles proyectos en ATV. Ante ello, la ‘Urraca’ reiteró que no deseaba que el nuevo programa de la periodista, cualquiera que fuese, se emitiera antes del suyo. “No sé si se los han atracado o no. Mientras no me la pongan de ‘colchón’, que la manden al domingo, al sábado… Que la manden a cualquier lado, pero de mi ‘colchón’ no, gracias”, sentenció.

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