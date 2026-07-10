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Jefferson Farfán no suelta a Magaly Medina tras denunciar presuntas irregularidades en el servicio comunitario que la comunicadora debía cumplir. Esta vez, el presentador de 'Enfocados' sorprendió al compartir un video en el que se ve a la figura de ATV tildar de ‘burros’ a sus propios trabajadores en vivo.

Este polémico episodio ocurrió días atrás durante una de las emisiones de 'Magaly TV: la firme'. “Hay tantos burros ahí subidos en el switcher que ninguno ata ni desata”, se le escucha decir a la ‘urraca’ en referencia a sus compañeros de trabajo, quienes cometieron un error en pleno programa.

Jefferson Farfán comparte video del polémico trato de Magaly a sus trabajadores

Jefferson Farfán utilizó sus historias en Instagram para compartir un video en el que un especialista analiza la manera en que Magaly Medina trata a sus trabajadores y las fuertes consecuencias internas que ellos sufrirían tras este episodio.

En el clip, el exfutbolista también acusó a la conductora de espectáculos de humillar a su equipo de trabajo y afirmó que este trato expondría su verdadero rostro. “Esto te pinta de cuerpo entero. Pero te entiendo, andas estresadita, mi tía 8:30. Humillación pública”, escribió el influencer a modo de burla.

Farfán expone pruebas de que Magaly habría hecho seis minutos de servicio comunitario

Días atrás, Jefferson Farfán reveló las pruebas que demostrarían que Magaly Medina habría mentido. En un reportaje de 21 minutos, el exfutbolista expuso que la conductora solo habría cumplido con seis minutos de servicio comunitario en una parroquia de Surco, cuando en un documento avalado por el INPE se precisa que fueron 76 horas.

Ante esto, la conductora tildó de mentiroso y difamador al influencer, además de señalar que ese informe no cuenta con una investigación rigurosa. “Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa es que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje”, declaró Medina recientemente.