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Magaly Medina volvió a encender la polémica tras la reciente confesión de Andrea Llosa, quien reconoció el fracaso de su programa en Panamericana TV, 'La verdad a prueba', solo dos meses después de su estreno. Desde su tribuna en 'Magaly TV: la firme', la popular Urraca no se guardó nada y criticó a su excompañera de ATV, a quien llamó “excolchón”. Medina recordó que, incluso cuando compartían canal, el rating tampoco favorecía a Llosa, situación que —según dijo— afectaba directamente a su propio espacio.

La conductora de espectáculos cuestionó, además, la manera en que Llosa decidió comunicar la cancelación de su formato, al publicar un video desde la playa. Para Medina, esa actitud resultó “derrotista” y conformista.

“Qué actitud tan derrotista”: Magaly Medina cuestiona a Andrea Llosa

“Mi ‘excolchón’ que estaba acá, ahora entenderán. A veces es difícil aclararle a las personas que se niegan a reconocer que de verdad no están funcionando como producto. Hay gente que se niega a entender eso y creo que ella lo fue. Los últimos años yo me quejaba con razón porque ella me dejaba unas cifras que eran muy difíciles de levantar”, declaró Magaly, subrayando el esfuerzo constante de su equipo por mantener el interés del público y remontar los tres puntos de rating que, según dijo, recibe incluso ahora del espacio que la antecede.

Enseguida, la conductora apuntó directamente contra la actitud de Andrea Llosa, quien rompió su silencio desde una playa en el extranjero, donde descansa y evalúa sus próximos pasos. “Esta chica que levantaron su programa de Panamericana, no duró ni dos meses, está como el programa que hizo Gisela, la de los doctores. Pero ella se fue muy tranquila, queriendo decirle a la gente: ‘A mí no me interesa que me hayan levantado mi programa’. Desde una playa presentó su versión: ‘Simplemente no funcionó, pues’. O sea, no funcionó. Qué actitud tan derrotista”, comentó la 'Urraca'.