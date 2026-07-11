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Inglaterra - Argentina: día, hora y canal de TV para ver la segunda semifinal del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá un nuevo capítulo de una histórica rivalidad cuando Inglaterra y Argentina se enfrenten por un lugar en la gran final, tras superar con éxito la instancia de cuartos.

El esperadísimo choque entre Inglaterra y Argentina se disputará el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia.
El esperadísimo choque entre Inglaterra y Argentina se disputará el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia. | Foto: Composición LR | FIFA
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Inglaterra selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a Noruega en tiempos suplementarios, en un intenso duelo de cuartos de final. Los ingleses dieron un paso más hacia el título y ahora afrontarán uno de los partidos más esperados del torneo en busca de un lugar en la gran final.

Su rival será Argentina, que dejó en el camino a Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del certamen. El esperado enfrentamiento entre ingleses y argentinos reeditará una de las rivalidades más emblemáticas en la historia de los Mundiales, con un boleto a la final en juego y el recuerdo de inolvidables capítulos entre ambas selecciones.

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¿Cuándo juegan Inglaterra vs Argentina por el Mundial 2026?

Inglaterra y Argentina se enfrentarán el próximo miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia por un lugar en la final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Argentina?

Este duelo, por la segunda semifinal del Mundial 2026, arrancará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

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¿En qué canal ver Inglaterra vs Argentina?

El partido Inglaterra vs Argentina se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

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