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Pamela López se burla del impensado discurso de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco: "Los minions"

El romántico brindis que Christian Cueva ofreció a Pamela Franco terminó siendo motivo de burlas por parte de Pamela López, quien reaccionó con ironía al escuchar el discurso en televisión.

Cueva dedica romántico mensaje a Pamela Franco. Foto: composición LR/difusión
Cueva dedica romántico mensaje a Pamela Franco. Foto: composición LR/difusión
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Durante la lujosa celebración por los 38 años de Pamela Franco, realizada en Pachacámac, Christian Cueva tomó el micrófono para dedicarle un emotivo discurso a la cantante, pero una de sus frases terminó convirtiéndose en motivo de burlas. Horas después, las imágenes fueron difundidas en 'Magaly TV, la firme', donde Pamela López reaccionó en vivo junto a la conductora y no dejó pasar la equivocación del futbolista.

La expareja del popular ‘Aladino’ escuchó atentamente las palabras del jugador y, cuando este mencionó a "los seres humanos", Magaly Medina lanzó un comentario en tono de broma que provocó risas en el set. Fue entonces cuando la trujillana remató con la frase: "Los extraterrestres, los minions", desatando las carcajadas de los presentes.

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Pamela López se ríe del romántico mensaje de Cueva a Pamela Franco

Christian Cueva fue uno de los protagonistas del cumpleaños de Pamela Franco al dedicarle un discurso frente a los invitados. Antes de brindar por la cantante, el futbolista agradeció la presencia de los asistentes y expresó su felicidad por compartir una fecha tan especial junto a su pareja.

"Gracias por su asistencia, la verdad que muy feliz que puedan compartir un momento muy agradable con Pamela un año más de vida que es lo más importante creo que para cada uno de nosotros, los seres humanos", manifestó el jugador del Sport Boys.

Fue precisamente esa expresión la que dio pie a la reacción de Magaly Medina, quien comentó entre risas: "No, los marcianos somos". El comentario provocó que Pamela López también interviniera con ironía al hacer alusión al lapsus del padre de sus tres hijos.

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La impensada dedicatoria de Christian Cueva a Pamela Franco

El futbolista reafirmó públicamente sus sentimientos hacia Pamela Franco. "Si me tomo la palabra es porque sabes mi amor lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo, te respeto y te admiro", expresó el popular 'Cervecero'.

"Quiero decirte lo muy orgulloso que estoy de ti, lo feliz que soy a tu lado, creo que tienes mucha gente aquí que te ama, te respeta y te admira. Por eso tomo la palabra para poder hacer un brindis, si me acompañan todos con sus copas de agua, de cerveza, de lo que sea. Por el cumpleaños de Pamela", concluyó 'Aladino'.

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