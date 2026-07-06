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Keiko Fujimori reveló cómo fue el encuentro con Leslie Echavarría, actual pareja de su exesposo, Mark Vito, antes de que su hija mayor viajara junto a la pareja. La lideresa de Fuerza Popular contó que decidió conocer personalmente a la joven empresaria como una condición previa al viaje familiar y, tras conversar con ella, aseguró que le dejó una buena impresión. "La he podido conocer y le deseo la mejor de la suerte", afirmó.

Durante una entrevista en el pódcast de 'El Flaco Granda', la presidenta electa explicó que, luego de que su exesposo le informara que viajaría acompañado de la joven empresaria y de su hija Kyara Villanella, le pidió que antes le permitiera conocerla personalmente. Para la mandataria era importante saber quién acompañaría a su hija durante ese viaje, por lo que decidió invitarla a ingresar a su vivienda y conversar unos minutos con ella.

Keiko Fujimori reveló cómo conoció a la novia de Mark Vito

La presidenta contó que todo ocurrió cuando Mark Vito le informó sobre un viaje que realizaría junto a su primogénita. "Hubo un viaje que hizo mi hija mayor con su papá y Mark me dice: 'Quiero viajar con Leslie, ¿te molesta?'. Yo le dije: 'No, no me molesta, pero primero pídele permiso a tu hija porque la que va a viajar con tu enamorada es ella y si Kyara no tiene problemas, yo tampoco'", relató durante la entrevista.

Sin embargo, antes de que emprendieran el viaje, la mandataria decidió dar un paso más y conocer personalmente a la pareja de su exesposo. "Le digo: 'Mark, ¿Leslie está afuera?'. Me dijo que sí y le dije: 'Dile que pase'", recordó. La política comentó que Mark Vito incluso le preguntó si estaba segura de querer hacerlo, pero ella insistió porque consideraba importante conocer a la persona que compartiría varios días con su hija.

Tras conversar con la empresaria y compartir unos minutos junto a sus hijas, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que la joven le dejó una impresión positiva. "Mi hija se va a ir con tu enamorada, por lo menos quiero conocerla. La invitamos a que pase, bajó Kaori, pudimos conversar, saludarla, me parece una buena chica. Así que sí, la he podido conocer y le deseo la mejor de la suerte", expresó.

¿Quiénes son las hijas de Mark Vito y Keiko Fujimori?

Kyara Villanella es la hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito. La joven ha desarrollado una carrera vinculada al modelaje, las redes sociales y los certámenes de belleza. En 2022 participó en el Miss Perú La Pre y recientemente viajó al extranjero para continuar sus estudios. Su madre la acompañó en ese momento y compartió la despedida en sus redes sociales, en cumplimiento de una promesa que le había hecho.

Además, la joven de 18 años mantiene una relación sentimental con Adrián Harboe, un universitario con quien fue vista en una transmisión en vivo mientras compartía una sesión de cocina junto a su madre, hecho que llamó la atención en redes sociales.

Por su parte, Kaori Villanella, de 16 años, ha mantenido un perfil mucho más reservado. Sin embargo, durante la campaña electoral reciente ganó notoriedad al participar en varios cierres de campaña de su madre, donde ofreció emotivos discursos de apoyo. A diferencia de su hermana mayor, la adolescente permanece alejada del mundo del entretenimiento y prefiere mantener una vida con menor exposición mediática.