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Pamela López estalla contra Christian Cueva tras enterarse de la camioneta que le habría regalado a Pamela Franco: "Como un padre..."

La trujillana cuestionó el rol de padre de Christian Cueva tras conocer que le habría regalado una camioneta valorizada en US$50.000 a Pamela Franco, mientras sus hijos no son su prioridad.

Pamela López cuestiona papel de padre de Cueva tras presunto regalo a Pamela Franco. Foto: composición LR/+QTV
Pamela López cuestiona papel de padre de Cueva tras presunto regalo a Pamela Franco. Foto: composición LR/+QTV
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Pamela López reaccionó con firmeza luego de conocer que Christian Cueva habría sorprendido a Pamela Franco con una camioneta valorizada en aproximadamente US$50.000 por su cumpleaños número 38. La empresaria dejó en claro que no cuestiona la forma en que el futbolista gasta su dinero, pero sí criticó que, según afirma, no cumpla con sus prioridades relacionadas con sus hijos.

Durante una entrevista en el pódcast 'Q' Bochinche', la exparticipante de 'La granja VIP Perú' recordó que el popular Aladino mantiene obligaciones pendientes con su familia y lamentó que, mientras realiza costosos obsequios, sus hijos no reciban el mismo nivel de atención. "Como un padre que se golpee el pecho y que he escuchado por ahí que dice que ha llegado a Lima por sus hijos", expresó.

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Pamela López cuestiona las prioridades de Christian Cueva tras 'regalo' a Pamela Franco

Pamela López sostuvo que Christian Cueva es libre de disponer de su dinero como mejor le parezca, pero consideró que antes debería cumplir con sus responsabilidades como padre. La empresaria afirmó que no pretende opinar sobre la relación que mantiene el futbolista con Pamela Franco, aunque sí marcó distancia al hablar de las prioridades familiares.

"Él con su dinero puede hacer lo que le cante el gallo, de verdad. O sea, él trabaja, me imagino, pues con ella tienen sus acuerdos y él es libre de poder hacer lo que quiera, comprarse una casa, regalar, donar, rifar, lo que sea. Sin embargo, yo tengo bien clara mi escala de prioridades", manifestó durante la entrevista.

Asimismo, recordó que su expareja mantiene una deuda de S/80.000 con su madre y señaló que, a pocos días del cumpleaños de una de sus hijas, el futbolista no habría tenido gestos similares con ellos. "El lunes 6 de julio mi hijita cumple 12 años. Hace dos años su digno padre no le puede regalar una torta, un globo, un show, un paquete en Chuck E. Cheese o en Happyland. Nada de eso ha existido en ninguno de mis tres hijos. Esa quizás podría ser mi cuestionamiento más allá que de otra cosa", sostuvo.

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Pamela López revela el pedido que le hizo a Cueva antes de ingresar a 'La granja VIP Perú'

Durante la conversación, Pamela López también recordó la reunión de conciliación que sostuvo con Christian Cueva antes de ingresar por tres meses al reality. Según contó, en ese encuentro le pidió entre lágrimas que aprovechara su ausencia para reconstruir la relación con sus hijos y buscar ayuda profesional para sanar el vínculo familiar.

"El día que nosotros intentamos conciliar, porque fue una reunión antes de que yo entrara, con lágrimas en los ojos le dije: 'Por favor, voy a estar internada. No sé el tiempo, el proyecto dura tres meses. Acércate efectivamente y sana ese vínculo con tus hijos. No los lleves solo a jugar, llévalos a un terapeuta y comienza a sanar. Comienza por decirles la verdad, a explicarles'", relató.

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