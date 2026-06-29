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Los videos del primer encuentro organizado por el club de fans de Pamela López, denominado 'La hora López' se viralizaron rápidamente en redes sociales tras mostrar un local con una importante asistencia de público. El evento, realizado el domingo 28 de junio en un establecimiento de La Molina, desmintió los comentarios que días antes apuntaban a una supuesta baja venta de entradas para la actividad.

Las imágenes compartidas por los asistentes dejaron ver a decenas de mujeres con prendas y accesorios de color rosado, distintivo de KittyPam, mientras esperaban la llegada de la trujillana. La figura televisiva ingresó acompañada de sus cuatro hijos, incluida su hija mayor, Fabiana Ríos López, y agradeció el respaldo recibido de sus seguidoras, quienes pagaron S/100 por participar en el esperado encuentro.

¿Hubo lleno total en el evento organizado por el club de fans de Pamela López?

El desarrollo de 'La hora López' estuvo marcado por una concurrida asistencia, que quedó registrada en distintos videos publicados en plataformas digitales. El aforo alcanzado durante la actividad contrastó con las versiones difundidas previamente en algunos espacios televisivos sobre una presunta escasa demanda de entradas.

Durante la jornada, el ambiente estuvo dominado por el entusiasmo de las integrantes del club de fans de Pamela López, quienes acompañaron cada una de las actividades programadas. Entre las invitadas también estuvieron las actrices Celine Aguirre y Mónica Torres, con quienes la influencer compartió experiencia en el reality 'La granja VIP' como parte del denominado Team Reales.

Consultada por la prensa sobre la respuesta del público, Pamela López no ocultó su sorpresa por la convocatoria obtenida y destacó la organización del evento.

"Muchas gracias al team Kitty Pam por todo esto. No esperaba tanto amor, cariño y buena organización. ¿Valió la pena de 100 soles? Sí, valió la pena", expresó.

Pamela López agradece a los asistentes al evento 'La hora López'

La aún esposa de Christian Cueva aseguró que el respaldo recibido representa un importante impulso en esta nueva etapa de su carrera en la televisión. Según explicó, muchas de las asistentes le manifestaron su apoyo porque se sienten identificadas con las experiencias personales que ha compartido públicamente en los últimos meses.

"Estoy muy contenta por este cariño. Sobre todo son mujeres que me respaldan, se solidarizan conmigo o se identifican. No me imaginé algo así. Agradecer a todas estas mujeres guerreras, resilientes, fuertes, que se han identificado conmigo", señaló durante su encuentro con los medios de comunicación.

Pamela López también afirmó que busca mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento tras su incursión en diversos programas televisivos. "Ya entré en este mundo televisivo y tengo que permanecer así, vigente", comentó.