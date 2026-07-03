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Christian Cueva rompió su silencio sobre la polémica en torno a la lujosa camioneta que recibió Pamela Franco por su cumpleaños 38 y que fue vinculada al futbolista. En declaraciones para 'Amor y fuego', el popular Aladino negó haber comprado el vehículo y aseguró que la cantante tiene la capacidad económica para adquirirlo gracias a su trabajo. "Todo el mundo sabe que Pamela trabaja y la verdad que eso admiro de ella", afirmó.

Las declaraciones del futbolista llegan después de que Pamela López, su expareja, cuestionó los supuestos regalos hacia la cumbiambera y manifestó su decepción al señalar que el futbolista no tendría las mismas atenciones con sus tres hijos. Ante la polémica, el deportista sostuvo que los detalles que tiene con las personas que ama nacen de manera espontánea y que su vida privada no debe exponerse públicamente.

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Christian Cueva niega haber comprado la camioneta de Pamela Franco

Tras los rumores que apuntaban a que habría regalado una camioneta valorizada en aproximadamente 50.000dólares a Pamela Franco por su cumpleaños, Christian Cueva decidió aclarar la situación frente a las cámaras de 'Amor y fuego'. El futbolista fue enfático al desmentir esa versión y destacó el esfuerzo profesional de su pareja.

"De las cosas que puedo regalar, algo que me nace y que lo he hecho con las personas que amo, mis padres, por ejemplo, Pamela, mis hijos. Eso es algo que lo hago de corazón, sin tener que ver lo que cueste", declaró el deportista al ser consultado sobre los obsequios que suele hacer a las personas más cercanas.

Asimismo, evitó revelar cuál fue el obsequio que sí le hizo a la cantante y explicó que existen aspectos de su relación que prefiere mantener en privado. "Eso no se puede decir, son cosas muy personales. Tampoco nosotros tenemos que decir quién regala a quién, qué hacemos con nuestras vidas", añadió.

Pamela López cuestiona las prioridades de Christian Cueva

Las declaraciones del futbolista se producen luego de que Pamela López se pronunciara sobre los rumores que vinculaban al jugador de Sport Boys con la compra de la camioneta de Pamela Franco. "Él con su dinero puede hacer lo que le cante el gallo, de verdad. Él trabaja, me imagino, pues con ella tienen sus acuerdos y él es libre de poder hacer lo que quiera, comprarse una casa, regalar, donar, rifar, lo que sea. Sin embargo, yo tengo bien clara mi escala de prioridades", manifestó.

La aún esposa del futbolista también recordó que Christian Cueva mantiene una deuda de S/80.000 con su madre y señaló que, a pocos días del cumpleaños de una de sus hijas, no habría tenido gestos similares con los menores. "El lunes 6 de julio mi hijita cumple 12 años. Hace dos años su digno padre no le puede regalar una torta, un globo, un show, un paquete en Chuck E. Cheese o en Happyland. Nada de eso ha existido en ninguno de mis tres hijos. Esa quizás podría ser mi cuestionamiento más allá que de otra cosa", sostuvo.