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Shirley Arica destapa por primera vez la razón que acabó para siempre su relación con Pablo Heredia: “Mejor como amigos”

La influencer Shirley Arica decidió no callar más y expuso el motivo que la llevó a romper su romance con el actor argentino Pablo Heredia.

Shirley Arica es una de las influencers más polémicas en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Shirley Arica es una de las influencers más polémicas en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Shirley Arica anunció días atrás el sorpresivo fin de su romance con el actor Pablo Heredia, con quien se lucía muy enamorada durante su estancia en 'La granja VIP' y también tras el final del reality. Incluso, fueron captados dándose besos en el cumpleaños de la modelo.

Sin embargo, la influencer no había revelado la razón por la que decidió poner fin a la relación con el argentino, aunque dejó en claro que todavía mantienen una amistad. Por esa razón, las cámaras de 'Amor y fuego' la abordaron y ella decidió confesar el motivo de la ruptura. "Fue de un momento a otro. Como pareja nos hubiéramos mat***", expuso Arica.

PUEDES VER: Shirley Arica dedica tierno mensaje a Pablo Heredia tras confirmar el fin de su romance: "Que seas muy feliz"

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Shirley Arica revela la razón de su ruptura con Pablo Heredia

Shirley Arica, de 37 años, explicó que su decisión de terminar con Pablo Heredia no se debió a una pelea o discusión, sino a conversaciones sinceras en las que ambos llegaron a la conclusión de que no tenían futuro como pareja.

"Es que creo que no fue de un momento a otro, son cosas que pasaron internamente que no tengo por qué contarle al mundo, que si es show o no... Somos amigos. En realidad, conversamos un día equis y nos dimos cuenta de que las cosas no iban a funcionar, así que mejor cada uno por su lado y quedamos como amigos y todo superbién", señaló la modelo.

Además, dejó en claro que el fin de su romance con el exactor de la serie 'Rebelde Way' no se debió a terceras personas. "No ha sido ni por Ivo (Ezeta), ni porque se fue con sus amigas, o porque salió con Luciana (Roy), no. Fue porque no tenemos compatibilidad de caracteres, así que, como no funcionamos, mejor como amigos", detalló.

PUEDES VER: ¡Se acabó! Shirley Arica confirma el fin de su romance con Pablo Heredia: "Lamentablemente no se pudo"

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Shirley Arica confiesa que aún siente cariño por Pablo Heredia

Shirley Arica no tuvo problemas en confesar que todavía siente cariño por Pablo Heredia, pero aclaró que una relación entre ambos habría resultado muy complicada debido a las diferencias en sus personalidades.

"Existe un cariño, obviamente, hay un cariño, pero como pareja nos hubiésemos mata**, así que mejor así", finalizó la modelo e influencer peruana.

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