HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Andrea Llosa expone a Pamela López y la cuestiona por su actitud contra Christian Cueva: “Ella también agrede”

Andrea Llosa desata polémica por comentario sobre Pamela López en medio de su conflicto con Christian Cueva.

Andrea Llosa se presentó en podcast de YouTube. Foto: Composición LR/Instagram.
Andrea Llosa se presentó en podcast de YouTube. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Andrea Llosa se refirió al enfrentamiento mediático entre Pamela López y Christian Cueva y dejó una postura que generó reacciones de inmediato. La conductora abordó el tema durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', donde analizó el conflicto que protagonizan desde su separación.

En ese contexto, la periodista fue enfática en señalar que no justifica ningún acto de violencia contra la mujer. Sin embargo, consideró que el caso no puede analizarse de forma tan simple, pues, a su juicio, la relación estuvo marcada por actitudes cuestionables de ambas partes y no solo por la versión que se hizo pública.

PUEDES VER: Andrea Llosa confiesa la condición que padece y que le impide sentir miedo ante acusados de violencia familiar: “A mí no me importa”

lr.pe

Andrea Llosa cuestiona la actitud agresiva de Pamela López hacia Christian Cueva

Al revisar los videos difundidos por Pamela López, en los que se registran fuertes discusiones con Christian Cueva, Andrea Llosa sostuvo que el conflicto entre ambos no puede atribuirse únicamente al futbolista. A su parecer, las imágenes también muestran reacciones de la madre de los hijos del deportista que terminaron alimentando la confrontación.

"Yo soy defensora de las mujeres, pero si tú analizas ese video, también es cierto que ella también agrede. Evidentemente, si yo te voy a agredir y tú me agredes, tú me vas a reventar porque tú eres más fuerte que yo. Lógicamente no está bien tampoco. Tampoco está bien lo que yo hago de estar todo el tiempo ‘pégame, pégame, pégame’", manifestó.

Tras escucharla, uno de los conductores del pódcast comentó que esa conducta podía interpretarse como una provocación. Andrea Llosa coincidió con esa apreciación y respondió:

"Claro, porque tú estás también... ¡Deja que el hombre loco se largue! Porque si no te va a meter un golpe que, evidentemente, no es justificable por ningún lado, pero tampoco es justificable que tú estés, que te esté pegando, que te esté pegando, que te esté pegando...".

PUEDES VER: Andrea Llosa admite fracaso de su programa en Panamericana TV y revela el verdadero motivo: "Esto es así, muy simple"

lr.pe

Andrea Llosa sobre Cueva y Pamela López: “Los dos eran un par de tóxicos locos”

En otro momento de la conversación, Andrea Llosa también puso en duda parte del relato de Christian Cueva sobre las acusaciones de infidelidad. La periodista señaló que no le cree por completo al futbolista, aunque sostuvo que la relación estuvo marcada por comportamientos tóxicos de ambos.

"Más allá de lo que Cueva haya dicho, que sea cierto o no sea cierto, a ver, le habré creído un 40% de todo lo que es la sacada de vuelta. Eso definitivamente no me va a decir que sí porque no le conviene, lógico. Que los dos eran un par de tóxicos locos, es cierto", expresó.

No obstante, el comentario que más repercusión generó fue su postura sobre Pamela López. Para Llosa, la expareja del futbolista no debería ser considerada como la única víctima de la historia, ya que, desde su perspectiva, ambos tuvieron responsabilidades en el deterioro de la relación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Andrea Llosa confiesa la condición que padece y que le impide sentir miedo ante acusados de violencia familiar: “A mí no me importa”

Andrea Llosa confiesa la condición que padece y que le impide sentir miedo ante acusados de violencia familiar: “A mí no me importa”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuerte crítica a Andrea Llosa tras admitir el fracaso de su programa: "Qué actitud tan derrotista"

Magaly Medina lanza fuerte crítica a Andrea Llosa tras admitir el fracaso de su programa: "Qué actitud tan derrotista"

LEER MÁS
Andrea Llosa admite fracaso de su programa en Panamericana TV y revela el verdadero motivo: "Esto es así, muy simple"

Andrea Llosa admite fracaso de su programa en Panamericana TV y revela el verdadero motivo: "Esto es así, muy simple"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué fue de Eva Bracamonte? Así es su nueva vida con su esposo, su novia y su hija tras dejar el Perú

¿Qué fue de Eva Bracamonte? Así es su nueva vida con su esposo, su novia y su hija tras dejar el Perú

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte fuerte mensaje tras revelarse que le quitó la pensión a su hijo con Melissa Klug: "Todo acto ..."

Jefferson Farfán comparte fuerte mensaje tras revelarse que le quitó la pensión a su hijo con Melissa Klug: "Todo acto ..."

LEER MÁS
Marcelo Tinelli sorprende con cariñoso mensaje a Milett Figueroa, pero ella lo frena con firmeza: “No me interesa”

Marcelo Tinelli sorprende con cariñoso mensaje a Milett Figueroa, pero ella lo frena con firmeza: “No me interesa”

LEER MÁS
Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

LEER MÁS
Tilsa Lozano comparte sentido mensaje tras la detención de Jackson Mora por presunto fraude: "Esta vez se trata..."

Tilsa Lozano comparte sentido mensaje tras la detención de Jackson Mora por presunto fraude: "Esta vez se trata..."

LEER MÁS
Flavia Laos sorprende al revelar el motivo que provocó su ruptura con Austin Palao: “Fue mi error”

Flavia Laos sorprende al revelar el motivo que provocó su ruptura con Austin Palao: “Fue mi error”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025