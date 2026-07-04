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Andrea Llosa se refirió al enfrentamiento mediático entre Pamela López y Christian Cueva y dejó una postura que generó reacciones de inmediato. La conductora abordó el tema durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', donde analizó el conflicto que protagonizan desde su separación.

En ese contexto, la periodista fue enfática en señalar que no justifica ningún acto de violencia contra la mujer. Sin embargo, consideró que el caso no puede analizarse de forma tan simple, pues, a su juicio, la relación estuvo marcada por actitudes cuestionables de ambas partes y no solo por la versión que se hizo pública.

Andrea Llosa cuestiona la actitud agresiva de Pamela López hacia Christian Cueva

Al revisar los videos difundidos por Pamela López, en los que se registran fuertes discusiones con Christian Cueva, Andrea Llosa sostuvo que el conflicto entre ambos no puede atribuirse únicamente al futbolista. A su parecer, las imágenes también muestran reacciones de la madre de los hijos del deportista que terminaron alimentando la confrontación.

"Yo soy defensora de las mujeres, pero si tú analizas ese video, también es cierto que ella también agrede. Evidentemente, si yo te voy a agredir y tú me agredes, tú me vas a reventar porque tú eres más fuerte que yo. Lógicamente no está bien tampoco. Tampoco está bien lo que yo hago de estar todo el tiempo ‘pégame, pégame, pégame’", manifestó.

Tras escucharla, uno de los conductores del pódcast comentó que esa conducta podía interpretarse como una provocación. Andrea Llosa coincidió con esa apreciación y respondió:

"Claro, porque tú estás también... ¡Deja que el hombre loco se largue! Porque si no te va a meter un golpe que, evidentemente, no es justificable por ningún lado, pero tampoco es justificable que tú estés, que te esté pegando, que te esté pegando, que te esté pegando...".

Andrea Llosa sobre Cueva y Pamela López: “Los dos eran un par de tóxicos locos”

En otro momento de la conversación, Andrea Llosa también puso en duda parte del relato de Christian Cueva sobre las acusaciones de infidelidad. La periodista señaló que no le cree por completo al futbolista, aunque sostuvo que la relación estuvo marcada por comportamientos tóxicos de ambos.

"Más allá de lo que Cueva haya dicho, que sea cierto o no sea cierto, a ver, le habré creído un 40% de todo lo que es la sacada de vuelta. Eso definitivamente no me va a decir que sí porque no le conviene, lógico. Que los dos eran un par de tóxicos locos, es cierto", expresó.

No obstante, el comentario que más repercusión generó fue su postura sobre Pamela López. Para Llosa, la expareja del futbolista no debería ser considerada como la única víctima de la historia, ya que, desde su perspectiva, ambos tuvieron responsabilidades en el deterioro de la relación.