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Brianna Cueva López, hija de Pamela López y Christian Cueva, cumplió un año más de vida y no imaginó que el club de fans de su mamá, las KittyPam, la sorprendería con un tremendo presente económico y diversos obsequios.

A través de la cuenta oficial de Instagram del grupo PamelaLopezTeam, compartieron los presentes que le entregaron a la menor. Estos iban desde un arreglo floral con rosas blancas y rosadas hasta un inmenso cheque de S/1.400 firmado por el club de fans, con el que Brianna posó con rostro de sorpresa.

Club de fans de Pamela López sorprendió a la menor. Foto: Instagram.

Brianna Cueva López, sorprendida por cheque y regalos de club de fans

¡Feliz cumpleaños, Briannita! Hoy tus tías del Team KittyPam nos unimos para regalarte una gran sorpresa por tu cumpleaños. "Que Dios siempre te bendiga, eres una niña hermosa y maravillosa, siempre unidas con tu mami", dice el mensaje que le dedicaron en redes sociales, junto a un video en el que se ve la reacción de la menor al recibir el enorme cheque y flores.

En señal de agradecimiento, Pamela López no dudó en darle 'me gusta' a la publicación, mientras que otras seguidoras de la subcampeona de 'La granja VIP' también llenaron de saludos a la pequeña.

Revelan la lista de regalos que hija de Pamela López pedía por su cumpleaños

Días antes de su cumpleaños, Pamela López expuso la lista de regalos que su hija, Brianna Cueva López, esperaba recibir. Entre ellos figuraban maquillaje, ropa, calzado y otros artículos que llamaron la atención de usuarios en redes sociales.

La publicación generó reacciones divididas, ya que muchos aseguraron que era propio de su edad pedir tantos regalos, mientras que otros criticaron que solicitara demasiadas cosas para esa celebración.