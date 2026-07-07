Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El cantante John Kelvin generó sorpresa al compartir imágenes de su bautizo en una iglesia cristiana de Lima, un gesto que llega en medio de un nuevo capítulo de denuncias por violencia familiar. Los registros de la ceremonia fueron acompañados por un extenso mensaje en redes sociales, en el que el exintegrante de Grupo 5 aseguró que Dios lo rescató “del camino equivocado” y le dio la posibilidad de iniciar otra etapa en su vida.

El bautizo ocurre pocos días después de que su expareja, la cubana Dalia Durán, lo acusara nuevamente de agresión. Según su testimonio, Kelvin habría golpeado en varias ocasiones a su hijo adolescente, lo que reavivó las críticas hacia el cumbiambero de 39 años.

John Kelvin muestra cómo fue su bautizo en iglesia cristiana

John Kelvin abrió su publicación con palabras de agradecimiento, describiendo un proceso con emociones negativas que, según él, lo habían marcado durante años. “Gracias, Dios, por rescatarme del camino equivocado. Tus señales estuvieron ahí una y otra vez, pero yo no quise verlas. En lugar de soltarte mis cargas, seguí cargando con pesos que no me correspondían: ira, rencor, deseos de venganza y odio, creyendo que podía hacerlo todo por mis propias fuerzas”, manifestó.

Más adelante, señaló que el aprendizaje de los últimos meses le permitió reconocer la necesidad de un nuevo inicio bajo una guía espiritual: “Hoy entiendo que debí entregártelo todo desde hace mucho tiempo. Y, en tan solo unos meses, me enseñaste que siempre es posible volver a empezar, pero esta vez desde lo correcto, desde lo sano y desde tu voluntad”.

El cantante, quien además mostró imágenes de sus polémicas pasadas, destacó también la idea de identidad y pertenencia, afirmando que su valor no depende de la mirada ajena. “Me recordaste que ya fui elegido y amado por ti. Que mi valor no depende de la aprobación de nadie, sino de que soy Tu hijo. Y que, gracias a ti, siempre tengo la oportunidad de comenzar de nuevo y convertirme en una nueva criatura”, afirmó.

El mensaje cerró con una cita bíblica que refuerza la noción de renovación espiritual y una frase que resumió su experiencia: “‘Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado; ¡ha llegado ya lo nuevo!’ (2 Corintios 5:17). Dios no solo cambió mi camino; cambió mi corazón”.

Mientras Kelvin celebra su bautizo, Durán lo acusa de haber golpeado a su hijo de 16 años en varias oportunidades. La denuncia se suma a los antecedentes de violencia que ya marcaron la relación entre ambos y que mantienen al cantante bajo procesos judiciales abiertos.