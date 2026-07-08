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Carlos Adrianzén: inversión minera sigue postergada por trabas y afecta la competitividad regional

El economista sostuvo que la cartera de proyectos mineros permanece frenada por políticas que desalientan la inversión privada. Además, afirmó que reducir las trabas burocráticas y la corrupción permitiría impulsar el crecimiento económico, especialmente en las regiones con menor competitividad, según el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026.

Carlos Adrianzén: inversión minera puede impulsar el crecimiento y reducir las brechas entre regiones.
Carlos Adrianzén: inversión minera puede impulsar el crecimiento y reducir las brechas entre regiones. | La República
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Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que la cartera de proyectos de inversión minera del Perú, valorizada en aproximadamente US$64.000 millones, representa una de las principales oportunidades para dinamizar el crecimiento económico y reducir las brechas sociales en el país. Sin embargo, una parte importante de estas iniciativas continúa sin ejecutarse debido a obstáculos regulatorios, conflictos sociales y demoras en la obtención de permisos, situación que, según especialistas, limita el desarrollo de las regiones con menor competitividad.

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El economista declaró a La República que la inversión minera continúa rezagada como consecuencia de políticas que han desincentivado la llegada de capitales.

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"La inversión minera en el Perú tiene una palabra: postergada. Lo que tenemos es el residuo de políticas sistemáticamente orientadas a espantarla, a reducirla, a trabarla", sostuvo.

El especialista remarcó que la mayor parte de los proyectos mineros corresponde a capital extranjero, por lo que destrabar estas iniciativas tendría un impacto directo en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza.

"La inversión extranjera tiene una alta conexión con la reducción de pobreza. Si a mí me gusta mejorar un indicador, es mejorar la tasa de incidencia de pobreza", afirmó.

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¿Cómo impulsar el crecimiento en regiones rezagadas?

El análisis cobra relevancia tras los resultados del Índice de Competitividad Regional (INCORE 2026), elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que evidencia importantes diferencias en competitividad entre las regiones del país. Mientras algunas mantienen indicadores cercanos a los estándares nacionales, varias jurisdicciones de la Amazonía y otras zonas del interior continúan mostrando rezagos en infraestructura, institucionalidad, educación y productividad.

Para el economista, estas brechas reflejan también el bajo dinamismo económico de diversas regiones.

"Algunas regiones llegan al 40% del producto global, que son niveles de países de bajos ingresos. Es una prioridad del gobierno revertir esa cifra con mayor crecimiento", señaló.

En ese sentido, descartó que el incremento del gasto público sea la principal herramienta para acelerar la economía regional y sostuvo que el desafío pasa por mejorar las condiciones para la inversión privada.

"El mayor crecimiento en el corto plazo no se logra con mayores recursos del Estado peruano, sino menos trabas del Estado peruano, menos corrupción del Estado peruano", indicó.

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La inversión minera como motor del desarrollo regional

La cartera de inversión minera contempla proyectos de cobre, oro, hierro, plata y otros minerales distribuidos en distintas regiones del país. Diversos gremios empresariales han advertido que acelerar la ejecución de estas inversiones permitiría generar miles de empleos, incrementar la recaudación fiscal y fortalecer las economías regionales.

En ese contexto, el economista consideró que el próximo gobierno debe priorizar la eliminación de barreras burocráticas, fortalecer la institucionalidad y generar un entorno de mayor confianza para la inversión privada, con el objetivo de recuperar el crecimiento y mejorar la competitividad regional.

Los resultados del INCORE 2026 muestran que reducir las brechas entre regiones continúa siendo uno de los principales desafíos para el país. Para el especialista, destrabar la inversión minera constituye una de las herramientas más efectivas para impulsar ese proceso, siempre que vaya acompañada de una gestión pública más eficiente y con menores niveles de corrupción.

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