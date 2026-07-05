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Melissa Klug revivió en entrevista con Carla Chevez uno de los episodios más difíciles de su vida: el viaje de cumpleaños a las Islas Maldivas que terminó convertido en una pesadilla por el estallido del conflicto en Medio Oriente. La empresaria confesó que llegó a temer quedarse atrapada sin fecha de regreso y que la experiencia fue “terrible”. Su relato se da en medio de la tensión que mantiene con Jefferson Farfán, expareja y padre de sus dos hijos, con quien atraviesa un nuevo enfrentamiento público.

El episodio ocurrió en marzo de 2026, cuando los ataques entre Irán e Israel llevaron al cierre de aeropuertos en Medio Oriente y pasajes que costaban cifras exorbitantes. Miles de turistas quedaron varados, entre ellos la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug habla sobre la vez que quedó atrapada en una isla

Durante la entrevista, Melissa Klug recordó cómo su viaje soñado se transformó en incertidumbre apenas llegó la noticia del conflicto y el papel clave de su amiga Paula Manzanal para intentar salir de la isla. “Casi nos quedamos. Era mi viaje de ensueño, porque yo soñaba con conocer las Maldivas... Hicimos todas las actividades y un día antes de irnos a las casitas, a las cabañitas, dicen: ‘Guerra’. A Trump se le ocurre bombardear Irán y mata a los jefes. Se cierra el Medio Oriente, Dubái, y justo le escribo a Paula Manzanal, porque ella vive en Dubái, y me dice: ‘Meli, huye porque esto se va a poner terrible’”, recordó.

Luego, la empresaria explicó cómo intentó salir de la isla, pero se encontró con un panorama desolador. “Huyo, nos vamos; cerrado el aeropuerto. Todo el Medio Oriente está cerrado: nadie sale, entra, no hay vuelos, nada. Tienen que irse bordeando por India, por China, por todos lados hasta llegar a Europa... Los pasajes no te reembolsan”, comentó.

La madre de Samahara Lobatón detalló que, tras una semana varadas, la situación se prolongó y que los costos se volvieron imposibles de asumir. “Comenzamos a buscar pasajes; 17.000 euros para irnos... Buscamos embajada: ‘No, tienen que salir de esta isla’. Nos quedamos como 30 días y sobreviviendo, porque teníamos que gastar hotel, desayuno, almuerzo, comida, y no te daban nada”, precisó.

Finalmente, describió cómo la convivencia y el miedo hicieron aún más difícil la experiencia. “Se sumó una amiga más. Ya era una convivencia de tres. Nos estábamos sacando los… No nos poníamos de acuerdo. Fue terrible la convivencia, no sabíamos cuándo íbamos a regresar. Era una incertidumbre horrible: ‘¿Y qué pasa si….?’. Porque fue Irán, y nosotros no sabíamos si… Ellos comenzaron a bombardear y si seguía la guerra, nunca paraba. Nos íbamos a quedar ahí. Fue toda una experiencia…”, concluyó.