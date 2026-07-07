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Laura Huarcayo volvió a pronunciarse sobre su vida personal tras las especulaciones que surgieron meses atrás, cuando fue captada junto a Carlos Alcántara por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’. La conductora de ‘Mande quien mande’ aclaró que no existe romance y que su prioridad está en el trabajo.

La presentadora, que este 2026 regresó a la televisión, también compartió detalles de sus proyectos actuales y de cómo organiza su vida lejos de los reflectores. Con declaraciones directas, reafirmó que se encuentra tranquila y enfocada en lo profesional.

Laura Huarcayo reafirma su soltería y descarta romance con ‘Cachín’

Consultada por su situación sentimental, Laura Huarcayo fue enfática. “Ahorita estoy enfocada en mi trabajo. No tengo mucho tiempo, la verdad. Me gusta estar en la casa, aunque no lo crean. No salgo mucho”, manifestó a Trome. Con esta frase, dejó claro que no está buscando pareja y que la soltería no le preocupa.

Respecto al ‘ampay’ que la mostró de la mano con Carlos Alcántara, la conductora descartó cualquier relación amorosa y explicó que los une una larga amistad. “Tenemos una amistad de hace 23 años; justo ayer conversábamos cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas nos han pasado. Empezamos en ‘Lima limón’ hace años”, señaló la presentadora.

Además, destacó el aprecio que siente por el actor de ‘La gran sangre’. “Es grato compartir con Cachín, yo lo quiero mucho (...) Fuimos un grupo (al concierto). Nos gustó, fuimos un poco tarde y todo lindo”. sentenció, dejando en claro que solo existe camaradería entre ellos.

Aunque evitó extenderse en detalles, la conductora de ‘Mande quien mande’ comentó que aceptó participar en un espectáculo familiar, el porque le atrae trabajar con niños. “Acepté la propuesta porque quiero cumplir un sueño. Es bonito tener ese contacto cercano con los niños, me gustan los niños. Habrá musicales, será como una especie de cuento”, dijo. También resaltó el reencuentro con colegas: “Es un reencuentro bonito con Alfredito, ahora la gente me pregunta cuándo nos juntamos los tres, con la Carlota”.