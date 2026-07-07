HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela Franco comparte fuerte mensaje tras revelarse que Christian Cueva buscó a Macarena Gastaldo en medio de su relación: “No me importa lo que ella dijo”

La cantante sorprendió al publicar una serie de mensajes en redes sociales luego de que Macarena Gastaldo revelara que Christian Cueva habría intentado comunicarse con ella cuando aún mantenía una relación con la cumbiambera.

Pamela Franco reaparece en redes tras declaraciones de Macarena Gastaldo. Foto: composición LR/difusión
Pamela Franco reaparece en redes tras declaraciones de Macarena Gastaldo. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo causaron revuelo luego de que revelara en televisión que Christian Cueva habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes, cuando aún se mostraba públicamente enamorado y estable junto a Pamela Franco.

Poco después de que estas afirmaciones se viralizaran, la cantante de cumbia utilizó sus historias de Instagram para compartir una serie de mensajes. “Estoy en paz, que no me importa lo que ella dijo, él dijo o ellos dijeron. Lo importante es que las personas que me importan saben quién soy y eso me basta”, publicó la artista.

Pamela Franco

Mensaje que compartió Pamela Franco. Foto: Instagram

PUEDES VER: Christian Cueva revela si compró la camioneta a Pamela Franco tras reclamo de Pamela López: "Lo hago de corazón"

lr.pe

Pamela Franco comparte mensaje tras revelaciones de Macarena Gastaldo

La cantante publicó mensajes que fueron interpretados como una referencia a las declaraciones de Macarena Gastaldo. “No se puede pedir ser usado por Dios y al mismo tiempo rentarle la lengua al diablo”, difundió en sus historias de Instagram.

Por su parte, la modelo argentina aseguró que no considera que Pamela Franco tenga motivos para sentirse incómoda por la situación, debido a que ella mantiene una relación sentimental y está comprometida. “No creo que se ponga celosa de mí, yo teniendo novio, pareja, comprometida”, expresó la influencer.

Pamela Franco

Mensaje que compartió Pamela Franco. Foto: Instagram

PUEDES VER: Pamela López se burla del impensado discurso de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco: "Los minions"

lr.pe

Macarena Gastaldo revela que Christian Cueva intentó comunicarse con ella

Durante la entrevista en 'Amor y fuego', la modelo argentina fue consultada sobre un supuesto acercamiento de Christian Cueva y confirmó que sí existió un intento de comunicación por parte del actual jugador de Sport Boys. “Por medio de un amigo como que quiso saludarme”, señaló la influencer.

Sin embargo, Gastaldo descartó cualquier intención sentimental detrás del acercamiento y recordó que actualmente mantiene una relación estable y está comprometida. “Cuando yo le conté a mi novio… estoy comprometida, chicos, no es que va a pasar algo, ¿no? Me imagino que quiso saludarme, porque otra cosa no, imposible”, comentó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Modelo Macarena Gastaldo impacta al revelar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco: “Le conté a mi novio”

Modelo Macarena Gastaldo impacta al revelar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco: “Le conté a mi novio”

LEER MÁS
Christian Cueva revela si compró la camioneta a Pamela Franco tras reclamo de Pamela López: "Lo hago de corazón"

Christian Cueva revela si compró la camioneta a Pamela Franco tras reclamo de Pamela López: "Lo hago de corazón"

LEER MÁS
Pamela López se burla del impensado discurso de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco: "Los minions"

Pamela López se burla del impensado discurso de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco: "Los minions"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

LEER MÁS
¿Qué fue de Eva Bracamonte? Dejó el Perú y hoy presume con orgullo a su esposo, su novia y su hija

¿Qué fue de Eva Bracamonte? Dejó el Perú y hoy presume con orgullo a su esposo, su novia y su hija

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela pruebas de que Magaly Medina solo hizo 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

Jefferson Farfán revela pruebas de que Magaly Medina solo hizo 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

LEER MÁS
Austin Palao admite ante Flavia Laos que Rosángela Espinoza le coqueteó y protagonizan tenso momento: "Es una chica bastante celosa"

Austin Palao admite ante Flavia Laos que Rosángela Espinoza le coqueteó y protagonizan tenso momento: "Es una chica bastante celosa"

LEER MÁS
Magaly Medina revela detalle clave que Jefferson Farfán habría pasado por alto tras mostrar presuntas pruebas: "Le pasa por novato"

Magaly Medina revela detalle clave que Jefferson Farfán habría pasado por alto tras mostrar presuntas pruebas: "Le pasa por novato"

LEER MÁS
Jefferson Farfán anuncia que mostrará hoy pruebas que destruirán la reputación de Magaly Medina: “No la volverás a ver de la misma manera”

Jefferson Farfán anuncia que mostrará hoy pruebas que destruirán la reputación de Magaly Medina: “No la volverás a ver de la misma manera”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025