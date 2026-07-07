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Las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo causaron revuelo luego de que revelara en televisión que Christian Cueva habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes, cuando aún se mostraba públicamente enamorado y estable junto a Pamela Franco.

Poco después de que estas afirmaciones se viralizaran, la cantante de cumbia utilizó sus historias de Instagram para compartir una serie de mensajes. “Estoy en paz, que no me importa lo que ella dijo, él dijo o ellos dijeron. Lo importante es que las personas que me importan saben quién soy y eso me basta”, publicó la artista.

Mensaje que compartió Pamela Franco. Foto: Instagram

Pamela Franco comparte mensaje tras revelaciones de Macarena Gastaldo

La cantante publicó mensajes que fueron interpretados como una referencia a las declaraciones de Macarena Gastaldo. “No se puede pedir ser usado por Dios y al mismo tiempo rentarle la lengua al diablo”, difundió en sus historias de Instagram.

Por su parte, la modelo argentina aseguró que no considera que Pamela Franco tenga motivos para sentirse incómoda por la situación, debido a que ella mantiene una relación sentimental y está comprometida. “No creo que se ponga celosa de mí, yo teniendo novio, pareja, comprometida”, expresó la influencer.

Mensaje que compartió Pamela Franco. Foto: Instagram

Macarena Gastaldo revela que Christian Cueva intentó comunicarse con ella

Durante la entrevista en 'Amor y fuego', la modelo argentina fue consultada sobre un supuesto acercamiento de Christian Cueva y confirmó que sí existió un intento de comunicación por parte del actual jugador de Sport Boys. “Por medio de un amigo como que quiso saludarme”, señaló la influencer.

Sin embargo, Gastaldo descartó cualquier intención sentimental detrás del acercamiento y recordó que actualmente mantiene una relación estable y está comprometida. “Cuando yo le conté a mi novio… estoy comprometida, chicos, no es que va a pasar algo, ¿no? Me imagino que quiso saludarme, porque otra cosa no, imposible”, comentó.