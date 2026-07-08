HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tragedia en el mundo de los realities: famoso participante fallece tras ser baleado por sujetos en motocicleta

Amigos y colegas del querido chico reality le dedicaron un sentido homenaje en televisión tras su repentino fallecimiento. El joven fue atacado en plena vía pública.

Participante de reality era uno de los más queridos por los fans.
Participante de reality era uno de los más queridos por los fans. | Foto: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

El espectáculo televisivo recibió un golpe inesperado con la noticia de la muerte de un joven que, a sus 23 años, había alcanzado notoriedad en la pantalla chica. Su participación en un famoso programa de competencias lo convirtió en un rostro familiar para miles de seguidores, quienes hoy lamentan su partida en circunstancias violentas.

El hecho ocurrió en Ecuador, donde la violencia volvió a cobrar la vida de una figura pública. En esta oportunidad, se trata de Erick Sánchez Suárez, integrante del reality 'BLN', que fue baleado por sujetos que se dieron a la fuga en una motocicleta.

PUEDES VER: ¡Se fueron a las manos! Austin Palao protagoniza fuerte pelea con Raimundo Cerda en reality chileno por la modelo Fran Maira

lr.pe

Asesinan a Erick Sánchez, participante de 'BLN Ecuador'

De acuerdo con medios ecuatorianos, Sánchez fue atacado en la provincia de Manabí por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta, mientras él se encontraba en plena vía pública. Los numerosos disparos lo dejaron gravemente herido y, aunque fue trasladado al Hospital de Especialidades de Portoviejo por testigos que lo socorrieron, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a las lesiones.

Según la información difundida, la Policía Nacional del país sudamericano inició las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el móvil del crimen, que hasta el momento permanece bajo reserva.

Erick Suarez era uno de los participantes más queridos de 'BLN Ecuador'

Erick Suarez era uno de los participantes más queridos de 'BLN Ecuador'. Foto: Instagram

Erick Sánchez se hizo conocido por su participación en 'BLN', un reality de competencias físicas que le permitió mostrar su energía y carisma frente a las cámaras. Su desempeño lo convirtió en uno de los favoritos del público joven, que lo siguió durante su paso por el programa.

Tras conocerse la noticia, el canal Oromar TV y el propio espacio televisivo expresaron su pesar y le rindieron un sentido homenaje en plena edición. Además, en redes sociales, compañeros y seguidores publicaron mensajes de despedida. Una de ellas fue la modelo y creadora de contenido Ángela Orellana, quien, a través de su Instagram, dejó un conmovedor mensaje en la última foto que subió el participante. “Mijito lindo, cómo está doliendo tu partida”, manifestó, mientras miles de seguidores se unieron a ella para compartir sus condolencias.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Se fueron a las manos! Austin Palao protagoniza fuerte pelea con Raimundo Cerda en reality chileno por la modelo Fran Maira

¡Se fueron a las manos! Austin Palao protagoniza fuerte pelea con Raimundo Cerda en reality chileno por la modelo Fran Maira

LEER MÁS
Laura Huarcayo reafirma su soltería y descarta romance con Carlos Alcántara tras ser captados juntos: "Enfocada en mi trabajo"

Laura Huarcayo reafirma su soltería y descarta romance con Carlos Alcántara tras ser captados juntos: "Enfocada en mi trabajo"

LEER MÁS
John Kelvin sorprende al ser bautizado en iglesia cristiana tras nuevas denuncias de Dalia Durán: "La oportunidad de comenzar de nuevo"

John Kelvin sorprende al ser bautizado en iglesia cristiana tras nuevas denuncias de Dalia Durán: "La oportunidad de comenzar de nuevo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El frio gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

El frio gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

LEER MÁS
Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

LEER MÁS
Ethel Pozo confirma que su programa con Maju Mantilla fue cancelado y revela quiénes más iban a ser los conductores: "Grabamos hasta promo"

Ethel Pozo confirma que su programa con Maju Mantilla fue cancelado y revela quiénes más iban a ser los conductores: "Grabamos hasta promo"

LEER MÁS
Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

LEER MÁS
Hermana de Patricio Parodi se pronuncia tras ser acusada por extrabajadora de presunto maltrato y deuda: “No es mi intención”

Hermana de Patricio Parodi se pronuncia tras ser acusada por extrabajadora de presunto maltrato y deuda: “No es mi intención”

LEER MÁS
Condenan al hijo del ‘chato’ Barraza por agredir a la madre de su hija: “Un año de pena privativa de la libertad”

Condenan al hijo del ‘chato’ Barraza por agredir a la madre de su hija: “Un año de pena privativa de la libertad”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025