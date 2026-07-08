Tragedia en el mundo de los realities: famoso participante fallece tras ser baleado por sujetos en motocicleta

Participante de reality era uno de los más queridos por los fans. | Foto: Instagram

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El espectáculo televisivo recibió un golpe inesperado con la noticia de la muerte de un joven que, a sus 23 años, había alcanzado notoriedad en la pantalla chica. Su participación en un famoso programa de competencias lo convirtió en un rostro familiar para miles de seguidores, quienes hoy lamentan su partida en circunstancias violentas.

El hecho ocurrió en Ecuador, donde la violencia volvió a cobrar la vida de una figura pública. En esta oportunidad, se trata de Erick Sánchez Suárez, integrante del reality 'BLN', que fue baleado por sujetos que se dieron a la fuga en una motocicleta.

Asesinan a Erick Sánchez, participante de 'BLN Ecuador'

De acuerdo con medios ecuatorianos, Sánchez fue atacado en la provincia de Manabí por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta, mientras él se encontraba en plena vía pública. Los numerosos disparos lo dejaron gravemente herido y, aunque fue trasladado al Hospital de Especialidades de Portoviejo por testigos que lo socorrieron, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a las lesiones.

Según la información difundida, la Policía Nacional del país sudamericano inició las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el móvil del crimen, que hasta el momento permanece bajo reserva.

Erick Suarez era uno de los participantes más queridos de 'BLN Ecuador'. Foto: Instagram

Erick Sánchez se hizo conocido por su participación en 'BLN', un reality de competencias físicas que le permitió mostrar su energía y carisma frente a las cámaras. Su desempeño lo convirtió en uno de los favoritos del público joven, que lo siguió durante su paso por el programa.

Tras conocerse la noticia, el canal Oromar TV y el propio espacio televisivo expresaron su pesar y le rindieron un sentido homenaje en plena edición. Además, en redes sociales, compañeros y seguidores publicaron mensajes de despedida. Una de ellas fue la modelo y creadora de contenido Ángela Orellana, quien, a través de su Instagram, dejó un conmovedor mensaje en la última foto que subió el participante. “Mijito lindo, cómo está doliendo tu partida”, manifestó, mientras miles de seguidores se unieron a ella para compartir sus condolencias.