La periodista tildó de "burros" a Laura Spoya y Mario Irivarren mientras defendía su posición y recordaba escándalos del pasado. Fotos: ATV/captura Youtube | Fotos: ATV/captura Youtube

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Magaly Medina reapareció en su programa del martes 7 de julio para responder a Jefferson Farfán, quien mostró pruebas que comprobarían que la periodista incumplió su servicio comunitario. La Urraca también se dio tiempo para referirse a las declaraciones de los conductores de La manada, a quienes tildó de “burros” y, además, les recordó sus escándalos.

"¿Y estos que hablan como bustos parlantes? ¡Burros son! Saben que ‘La manada’ pertenece al Youtube de Farfán. Farfán les paga a estos, entonces salen a defender a su jefe. Son chupes”, dijo Magaly Medina sobre las últimas declaraciones de Laura Spoya y Mario Irivarren. Este último pidió que la conductora asuma las consecuencias de sus actos.

Magaly Medina responde fuerte a conductores de La manada

Antes de dar su descargo sobre lo que mostró Farfán en su canal de YouTube, Magaly Medina cuestionó a Laura Spoya, a quien minimizó por su capacidad intelectual. Asimismo, recordó cuando la ex Miss Perú chocó su auto en aparente estado de ebriedad.

“Laura Spoya fue una miss; o sea, una gran inteligencia no le podemos pedir, una capacidad de discernimiento tampoco. Pobre chica. Con las justas pudo sentarse en el podcast y comenzó a tener cierto brilló, hasta que comenzó a cometer errores tras errores, de los que seguramente también, al igual que la Baigorria, nos culpa a nosotros. Se metió con el chibolo y dejó al marido”, manifestó la conductora de 'Magaly TV: la firme'.

Asimismo, Medina se burló de las afirmaciones de Laura Spoya el último martes 7 de julio. “Es burra. 'Tiene que barrer', dice. Dime, ¿en qué parte de la sentencia dice que yo tengo que barrer? Dios, su coeficiente intelectual es cero. Es como si yo te dijera: 'Laurita, no tienes que manejar borracha, porque te puedes llevar a personas inocentes en el camino'”, dijo entre carcajadas.

Por otro lado, Magaly Medina también reaccionó a las declaraciones de Mario Irivarren, a quien le recordó el escándalo que protagonizó al irse a una despedida de solteros en Argentina junto a un grupo de chicas, cuando aún estaba en una relación con Onelia Molina. “Todos los del yate ahora se sienten con autoridad moral para poder hablar de un tema que desconocen”, acotó.