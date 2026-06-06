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No es un secreto que Magaly Medina y Daniela Darcourt tienen una buena relación, por lo que sorprendió que la conductora de televisión le dijera a la salsera que merece algo mejor, cuando se enteró de que existe la posibilidad de que regrese con el bailarín Waldir Felipa. En su programa del viernes 5 de junio, la Urraca volvió a hablar del tema.

Magaly Medina no dudó en hablar de la posibilidad de que Daniela Darcourt le dé otra oportunidad a Waldir Felipa, quien recalcó que los coqueteos entre ellos en los escenarios son parte del show.

Magaly Medina indica que no minimizó a Waldir Felipa

Luego de que el jueves 4 de junio Magaly Medina dijera que Daniela Darcourt merece a alguien mejor que Waldir Felipa, la conductora de 'Magaly TV: la firme' aclaró que ella en ningún momento lo minimizó por su profesión de bailarín.

“Ayer yo dije una cosa y le dije a Daniela: ‘él no te merece, tú mereces mucho más’, pero no porque él es un bailarín, él no la merece. Lo digo porque creo que Daniela merece de cualquier hombre un amor bonito, merece todo lo mejor porque ella es grandiosa, porque creo que es una mujer que merece, como todas nosotras, que nos amen con dedicación, con respeto, con lealtad, no con medias tintas, que nos amen con toda la fuerza del corazón, que nos den todo aquello que es bueno para una relación de pareja”, expresó en su último programa.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que Waldir Felipa no es de su agrado por algunas actitudes del bailarín. “No hablo en el sentido de que ‘porque es tu bailarín, que por eso no te merece’, hablo porque a mí hay una cosa que no me gusta de la actitud de él cuando ya eran enamorados y más aún ahora. A mí no me gustan las medias tintas. A mí me gusta la persona que cuando esté enamorada de alguien, va, consigue lo que quiere, está ahí y le da todo su amor, respeto, lealtad a esa persona. Eso es lo único que voy a decir sobre este tema”, concluyó la figura de ATV.