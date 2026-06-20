¿Superó a Waldir Felipa? Daniela Darcourt es captada cariñosa con misterioso joven en discoteca

La cantante Daniela Darcourt y el coreógrafo y bailarín Waldir Felipa terminaron en noviembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

La cantante Daniela Darcourt y el coreógrafo y bailarín Waldir Felipa terminaron en noviembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

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La vida personal de Daniela Darcourt volvió a ser tema de conversación tras difundirse imágenes de la cantante en una discoteca limeña. La intérprete de salsa fue vista disfrutando de la noche acompañada de un joven cuya identidad aún no se conoce, lo que despertó rumores sobre un nuevo romance. La situación generó expectativa, pues en los últimos meses se especulaba sobre una posible cercanía con su expareja Waldir Felipa.

El registro, difundido por el programa 'Magaly TV: la firme', muestra a la artista en un ambiente festivo, compartiendo momentos de complicidad con su acompañante. La escena llamó la atención de los televidentes y abrió la discusión sobre si Daniela habría dejado atrás definitivamente su relación con el coreógrafo, con quien aún comparte proyectos más allá de su separación.

Captan a Daniela Darcourt con misterioso joven

En las imágenes, Daniela aparece bailando salsa muy cerca del joven, con gestos que reflejan confianza y cercanía. Aunque la cantante no publicó fotografías junto a él en sus redes sociales, sí compartió instantáneas de la velada, lo que reforzó la curiosidad de sus seguidores.

Magaly Medina comentó en su programa tras presentar las imágenes: “Vimos a Daniela Darcourt bailando una salsita en una Rústica muy aparradita con alguien que no conocemos. No es el coreógrafo Waldir Felipa, no. ¿Quién será? Bien aparradita, mucha confianza”. La conductora celebró que la artista disfrute de su soltería y agregó: “Qué bueno que se divierta. Mientras encuentra al adecuado que vaya besando sapos”.

La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa generó atención mediática en el pasado, aunque nunca confirmaron una reconciliación tras su ruptura anunciada en noviembre de 2025, luego de un año de relación. Actualmente, la intérprete de 'Señor Mentira' se encuentra enfocada en su carrera musical, pero las recientes imágenes han despertado especulaciones sobre si se trata de una nueva ilusión amorosa o simplemente de una amistad cercana.