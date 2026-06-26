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Daniela Darcourt toma tajante decisión tras rumores de reconciliación con Waldir Felipa: "No quiero saber nada de los hombres"

¡Firme y sin rodeos! Daniela Darcourt aclaró los rumores sobre su vida sentimental tras ser vinculada nuevamente con Waldir Felipa y aparecer en un video junto a un misterioso hombre.

La cantante Daniela Darcourt y el coreógrafo Waldir Felipa terminaron su relación en 2025.
La cantante Daniela Darcourt y el coreógrafo Waldir Felipa terminaron su relación en 2025. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram
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Daniela Darcourt se pronunció con firmeza frente a los rumores sobre su vida sentimental. En las últimas semanas, la cantante de salsa se convirtió en el centro de especulaciones por una supuesta reconciliación con el bailarín Waldir Felipa, su expareja, además de ser captada por las cámaras de Magaly Medina en un video donde aparece bailando de manera cariñosa con un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada.

Ante la ola de comentarios, la intérprete de ‘Señor Mentira’ decidió aclarar su situación en una transmisión en TikTok, donde dejó en claro que no mantiene ningún vínculo sentimental ni con Felipa ni con otra persona.

PUEDES VER: ¿Superó a Waldir Felipa? Daniela Darcourt es captada cariñosa con misterioso joven en discoteca

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Daniela Darcourt y su tajante postura tras rumores sobre su vida sentimental

Las palabras de Daniela Darcourt fueron directas y buscaron cerrar cualquier especulación sobre su vida privada. “No quiero saber nada de los hombres. Déjenme quieta. Suficiente estrés tengo en mi vida como para sumarle otro más. Aparte esas son... esas cosas mentirosas que se sientan aquí a tu ladito...”, expresó la salsera, dejando en claro que atraviesa una etapa en la que se siente plena sin pareja.

La cantante también subrayó que será ella misma quien confirme un romance en caso de tenerlo y pidió que cesen los rumores en torno a su situación amorosa. “Cuando esté en una relación créanme que yo se los voy a decir. Me tienen un poquito cansada enmarietándome con todo el mundo, basta. Estoy soltera”, sentenció.

El video difundido en el programa de Magaly Medina, donde aparece bailando con un hombre desconocido, alimentó las versiones de un nuevo vínculo sentimental. A ello se sumaron comentarios en redes sociales que la vinculaban nuevamente con Waldir Felipa, con quien mantiene interacción en el escenario pese a haber terminado su relación en octubre de 2025. El propio bailarín y coreógrafo declaró semanas atrás que existía un acercamiento y que el amor seguía presente, algo que la misma Darcourt reconoció en su momento tras la ruptura. Sin embargo, en esta ocasión la artista fue categórica al descartar cualquier relación y reafirmar que su prioridad está en su carrera y en disfrutar de su soltería.

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