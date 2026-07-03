Carlos Soraluz, ícono de la cumbia peruana, emociona a fans al volver a los escenarios junto a Armonía 10: “Mi corazón no puede más”
Bajo el nombre de 'Una Sola Armonía', la agrupación reunirá a artistas de distintas etapas, entre ellos Carlos Soraluz, destacado intérprete de la cumbia peruana, para una noche única.
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La reconocida orquesta peruana Armonía 10 alista un concierto especial en la explanada del Parque de la Exposición, en pleno centro de Lima, donde compartirá escenario con sus integrantes actuales y con artistas que fueron parte clave de su historia en la cumbia. La velada, programada para el sábado 4 de julio, promete estar cargada de nostalgia, emoción y canciones que acompañaron a varias generaciones.
Durante sus 54 años de trayectoria, la agrupación impulsó las carreras de reconocidas voces como Makuko Gallardo, Tony Rosado, Percy Champuñay, Carlos Soraluz y Chechi Saavedra, entre otros artistas que contribuyeron a engrandecer su legado.
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Armonía 10 reunirá a grandes ídolos de la cumbia peruana
Como parte de la celebración por su aniversario, Armonía 10 presentará el sábado 4 de julio el espectáculo 'Una Sola Armonía', una propuesta que reunirá en un mismo escenario a sus músicos actuales y a las voces emblemáticas que integraron la orquesta en distintas etapas, como Roberto Moreno, Marcos Yacila, Martín Pérez y el 'Gato' Bazán, exanimador del grupo.
El pasado 1 de julio, la orquesta piurana confirmó la presencia de Carlos Soraluz, una de las mejores voces de la cumbia peruana. “Hola, amigos, fanáticos de Armonía 10, este 4 de julio estaré con ustedes en este gran evento ‘Una sola Armonía’. Los esperamos”, expresó el intérprete de temas como ‘Siempre pierdo en el amor’ y ‘La duda’, entre otros.
“El broche de oro para una noche inolvidable. Damos la bienvenida a Carlos Soraluz en ‘Una Sola Armonía’. ¡El histórico que faltaba con una de las voces más emblemáticas de nuestra música! ¡Ahora sí estamos completos!”, manifestaron en las redes sociales del grupo.
“No podía faltar una leyenda de la cumbia, qué emoción grande Carlitos Soraluz”, “Eso se llama respeto a la leyenda carajo”, “¿Cómo les quedó el ojo a los envidiosos, ahora que van a decir? Armonía 10 de Piura por siempre y para siempre es una sola Armonía”, “Carlos Soraluz, una de las voces leyenda de la primerísima Armonía 10. Solo él faltaba, ya se completo la Armonía de todos los tiempos” y “No… ¡Mi corazón no puede más! Qué felicidad. Dios todopoderoso, bendiga a todos en este evento para la historia”; fueron algunas de las reacciones de los fans.