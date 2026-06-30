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Meses después de alejarse de los escenarios tras el atentado que sufrió en Chorrillos y que dejó varios heridos, Agua Marina sorprendió al anunciar su regreso a los conciertos. Aunque no hubo muchos detalles del próximo reencuentro con sus fanáticos, los usuarios expresaron su emoción en las redes sociales.

“¡Enhorabuena! Bienvenidos otra vez compañeros musicales, estamos felices por su regreso a los escenarios, le hicieron mucha falta al Perú. Dios los cuide y los bendiga siempre”, fue el mensaje que dejó Armonía 10 en la zona de comentarios.

Agua Marina vuelve a los escenarios

El pasado 26 de junio, Agua Marina sorprendió a sus miles de fans al confirmar que volverán a los escenarios, meses después de haberse retirado de la música debido a que fueron víctimas de la inseguridad ciudadana en Chorrillos, el pasado 8 de octubre.

“Pronto. Gracias por todo”, es el mensaje que dejaron los hermanos Quiroga junto a los acordes de ‘Ni perdón ni olvido’, una de sus canciones más exitosas. El video del anuncio solo duró ocho segundos, sin embargo, la emoción de sus fans fue incalculable.

“Vuelven los papás de los pollitos, las leyendas de la música y el orgullo del Perú se llama Agua Marina”, “Vuelve la orquesta más humilde del Perú que no necesita figuretear para ser el mejor, siempre digo ‘agua es agua’, lo máximo”, “Con todo su poderío vuelve el agüita más rica del Perú”, “Ojalá vuelvan pronto a los escenarios, el mejor grupo de cumbia del Perú, duela a quien le duela junto con Armonía 10 diría yo, el resto un escalón abajo” y “Vuelve la universidad de la cumbia peruana, Agua Marina, que sea en el Estadio Nacional”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en Facebook.

En octubre de 2025, Agua Marina compartió un comunicado en sus redes sociales anunciando su retiro temporal de los escenarios tras el atentado ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos cuando, en pleno show, sujetos abrieron fuego contra los integrantes del grupo de Sechura. Afortunadamente, los cuatro músicos heridos sobrevivieron a los impactos de bala.